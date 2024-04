QUESTURA DI TRENTO * « NON SI FERMA ALL’ALT DELLA VOLANTE E TENTA LA FUGA, 34ENNE DENUNCIATO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA »

14.14 - sabato 20 aprile 2024

Non si ferma all’alt della Volante e tenta la fuga: trentaquattrenne denunciato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Nella serata di venerdì, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Trento hanno denunciato un trentaquatrenne per il reato di guida in stato di ebbrezza.

L’auto, condotta da un cittadino italiano di origini albanese, con precedenti per minaccia, è stata notata dai poliziotti mentre procedeva in via Torre Vanga con modalità sospette. Gli agenti hanno quindi deciso di sottoporre il conducente ad un controllo più approfondito ma, nonostante le ripetute intimazioni all’alt, anche attraverso l’uso dei dispositivi di segnalazione, questi si è rifiutato di fermare il veicolo, accelerando e cercando di darsi alla fuga.

Dopo un breve inseguimento, il conducente è stato fermato all’altezza di Piazza Venezia, dove è stato sottoposto alla prova dell’etilometro, accertamento che ha dato esito positivo. Il trentaquattrenne, infatti, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Per questo motivo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall’art.186 del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente.