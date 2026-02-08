Popular tags:
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «FORZA ITALIA, DEBORAH BERGAMINI: “I MIEI MODELLI BERLUSCONI E THATCHER, LE LORO BUSSOLE LIBERTÀ E SENSO DELLO STATO”»

17.05 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Forza Italia, Deborah Bergamini: “I miei modelli Berlusconi e Thatcher, le loro bussole libertà e senso dello Stato”

“La mia formazione politica e personale è profondamente segnata dall’incontro ideale tra due grandi figure del liberalismo moderno: Margaret Thatcher e Silvio Berlusconi.
Thatcher rappresentò per molte donne della mia generazione un modello di leadership coraggiosa e non conformista, capace di mettere le virtù individuali al servizio dello Stato senza mai confonderlo con un fine etico.

Non è un caso che stimasse e sostenesse il presidente Berlusconi, anche nei momenti più difficili, quando fu oggetto di attacchi giudiziari e di isolamento politico.
Tra loro esisteva un legame autentico, fatto di rispetto, visione e scelte libertarie. Berlusconi, come Thatcher, ha dimostrato che governare significa avere il coraggio di rompere schemi, ridurre il perimetro dello Stato e fidarsi delle persone.

È questo il patrimonio politico di Forza Italia: una tradizione liberale concreta, non ideologica, che misura ogni decisione sull’aumento o sulla riduzione delle libertà individuali. Un’eredità che oggi abbiamo il dovere di difendere e rilanciare”.

Così Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Esteri, intervenendo all’incontro organizzato dai giovani azzurri a Serravalle Pistoiese sugli insegnamenti di Milton Friedman.

