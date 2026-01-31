Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

MEDIASET – RETEQUATTRO * “FUORI DAL CORO” – 01/02: «GIORDANO INDAGA SU SPOSE BAMBINE E ASL, SCHILLACI CHIEDE INTERVENTO NAS PER PRENOTAZIONI FITTIZIE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
17.10 - sabato 31 gennaio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

DOMANI, A “FUORI DAL CORO”:

* PROSEGUE L’INCHIESTA SULLE SPOSE BAMBINE

* ASL E PRENOTAZIONI FITTIZIE: SCHILLACI CHIEDE L’INTERVENTO DEI NAS
* ROGOREDO, LA MORTE DELLO SPACCIATORE E LA FRUSTRAZIONE DELLE FORZE DELL’ORDINE

Domani, domenica primo febbraio, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano darà nuovo spazio all’inchiesta sulle spose bambine in Italia, con focus sulla città di Brescia, dove i matrimoni coatti all’interno della comunità islamica sembrano la normalità.

A seguire, in esclusiva, la reazione del ministro Orazio Schillaci, che ai microfoni di “Fuori dal coro” spiega di aver chiesto l’intervento dei Nas per dirimere il sistema di prenotazioni fittizie, messo a punto da alcune Asl del Sud Italia e denunciato dalla trasmissione.

Infine, un reportage da Milano, dove la morte dello spacciatore a Rogoredo ha generato tra le forze dell’ordine locali frustrazione e malcontento.

Cologno Monzese, 31 gennaio 2026

*

