ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE MAGISTRATI * GIUDICI AMERICANI: «PIENO SOSTEGNO A FJA ED AI GIUDICI USA, CONTINUANO A SVOLGERE IL LORO INCARICO CON INTEGRITÀ»

12.01 - mercoledì 30 aprile 2025

Il Comitato di Presidenza dell’Associazione Internazionale dei Magistrati (IAJ) — la più grande organizzazione giudiziaria mondiale, che rappresenta 92 associazioni nazionali — esprime seria preoccupazione per le continue violazioni dei principi fondamentali dello stato di diritto, inclusa l’indipendenza della magistratura e il rispetto della separazione e dell’eguaglianza tra i poteri, come riconosciuto nella Costituzione. Queste preoccupazioni si fanno eco delle recenti dichiarazioni della Federal Judges Association (FJA), membro della IAJ, che rappresenta oltre 1.100 giudici federali statunitensi nominati ai sensi dell’Articolo III della Costituzione degli Stati Uniti.

Attraverso le sue dichiarazioni pubbliche, la FJA intende informare il pubblico sul ruolo costituzionale della magistratura: interpretare le leggi approvate dal Congresso ed eseguite dal potere esecutivo con imparzialità. Tuttavia, i giudici negli Stati Uniti sono sempre più spesso oggetto di critiche aspre, minacce e persino violenze — fenomeni segnalati da molte fonti, incluso il Presidente della Corte Suprema, John Roberts. Una retorica irresponsabile e la disinformazione stanno minando la fiducia pubblica nella magistratura e minacciando lo stato di diritto.

Anche l’American Bar Association ha espresso preoccupazione per i recenti appelli da parte di alti funzionari a mettere sotto accusa giudici le cui decisioni contrastano con le posizioni del Governo — spesso senza alcuna prova di illeciti. Tali attacchi sono particolarmente allarmanti considerando la storica leadership degli Stati Uniti nella promozione dello stato di diritto. Questo comportamento rischia di incoraggiare leader autoritari in tutto il mondo e di compromettere le garanzie legali a livello globale.

L’IAJ sottolinea che esercitare pressioni o intimidire i giudici per le loro decisioni è inaccettabile. I giudici non cercano il potere politico; il loro dovere costituzionale è risolvere le controversie in modo equo e indipendente. Il loro ruolo è essenziale per garantire la giustizia e proteggere i diritti dei cittadini.

È fondamentale che la magistratura riceva il pieno sostegno degli altri poteri dello Stato, inclusa la protezione del benessere fisico e psicologico dei giudici. Quando l’indipendenza della magistratura viene compromessa, anche l’efficacia e la credibilità del sistema giudiziario ne risultano minacciate.

L’IAJ invita i funzionari statunitensi a cessare di rilasciare dichiarazioni infiammatorie contro i giudici. Le contestazioni contro le decisioni giudiziarie devono avvenire tramite i canali legali appropriati, e non attraverso attacchi pubblici. L’IAJ si oppone fermamente a qualsiasi tentativo di indebolire la magistratura o di trasformarla in uno strumento politico. Tali intimidazioni devono cessare.

L’IAJ esprime il proprio pieno sostegno alla FJA e a tutti i giudici statunitensi che continuano a svolgere il loro incarico con professionalità e integrità. Una magistratura forte e indipendente è essenziale per la democrazia, la giustizia e lo stato di diritto.

Roma, aprile 2025

Il Comitato di Presidenza dell’Associazione Internazionale dei Magistrati