Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MUTILAZIONI GENITALI: BERGAMINI, BENE TAJANI, È PRATICA ABERRANTE CHE VIOLANO DIGNITÀ E DIRITTI FONDAMENTALI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.50 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Mutilazioni genitali: Bergamini, bene Tajani, è pratica aberrante che violano dignità e diritti fondamentali

“È un fatto positivo l’attenzione sottolineata dal ministro degli Esteri Tajani sulla lotta contro le mutilazioni genitali femminili, una pratica aberrante che viola la dignità e i diritti fondamentali di milioni di donne e bambine. L’impegno dell’Italia, sia nel dialogo bilaterale con i Paesi ancora coinvolti sia nelle sedi sovranazionali, conferma una visione chiara e coerente di politica estera fondata sulla tutela dei diritti umani e sulla promozione della libertà e della sicurezza delle donne nel mondo”.
Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.