FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MUTILAZIONI GENITALI: BERGAMINI, BENE TAJANI, È PRATICA ABERRANTE CHE VIOLANO DIGNITÀ E DIRITTI FONDAMENTALI»

20.50 - venerdì 6 febbraio 2026

Mutilazioni genitali: Bergamini, bene Tajani, è pratica aberrante che violano dignità e diritti fondamentali

“È un fatto positivo l’attenzione sottolineata dal ministro degli Esteri Tajani sulla lotta contro le mutilazioni genitali femminili, una pratica aberrante che viola la dignità e i diritti fondamentali di milioni di donne e bambine. L’impegno dell’Italia, sia nel dialogo bilaterale con i Paesi ancora coinvolti sia nelle sedi sovranazionali, conferma una visione chiara e coerente di politica estera fondata sulla tutela dei diritti umani e sulla promozione della libertà e della sicurezza delle donne nel mondo”.

Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.