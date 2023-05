ZANNINI (SINISTRA ITALIANA TRENTINO) * VALDASTICO: « IL RE È NUDO, È RIMASTO SOLO UN FRASTORNATO FUGATTI A DIFENDERE UN’OPERA INUTILE E DANNOSA »

17.09 - mercoledì 10 maggio 2023

Il re è nudo. È rimasto solo un frastornato Fugatti a difendere la Valdastico, un’ opera inutile e dannosa che è stata messa alla porta anche dai suoi. Così anche per la questione orso, quando ci si lancia in un avventurismo comunicativo su un tema tanto delicato, tutto diventa una maionese impazzita che condisce solo demagogia. Questa amministrazione provinciale nel corso della consigliatura ha sempre più vissuto alla giornata, senza un progetto complessivo . Poi tutto si è ingarbugliato ancora di più da quando la destra ha iniziato a giocare a “fratelli coltelli”, Gerosa e Fugatti sono dentro a una sorta roulette russa politica. Invece che in una Provincia Autonoma sembra sembra di essere in un enorme “casinò del potere” in cui si gioca d’azzardo su temi importanti per il futuro del Trentino. Fortuna che le elezioni Provinciali si stanno avvicinando e i cittadini trentini hanno l’opportunità per cambiare veramente scegliendo la Coalizione Alleanza Democratica Autonomista, che sarà guidata da Francesco Valduga come candidato Presidente, per dare una prospettiva altra al Trentino e per andare oltre a questo “fugattismo decadente”.

Jacopo Zannini Sinistra Italiana del Trentino