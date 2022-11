WWW.MICHELEDALLAPICCOLA.IT * CASA AUTONOMIA.EU – DIGITALE: « PARTIAMO CON ENTUSIASMO, IDEE E COERENZA PER UNA PRECISA DIREZIONE POLITICA »

09.30 - giovedì 17 novembre 2022

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Twitter, collegato al sito personale del consigliere Dallapiccola) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

LINK

Quanto sia comodo girare il mondo usando semplicemente i pollici sullo smartphone, lo sappiamo bene tutti. E la politica non può ignorarlo. Certo non c’è nulla che superi, la cordialità di uno sguardo e il calore di una stretta di mano ma qualche passare da pc o telefonino per risolvere le questioni fa proprio comodo. Informazioni, indirizzi, contatti e conversazioni, tutto viaggia con estrema comodità e velocità.

E così anche il Movimento CasaAtuonomia.eu, nei giorni del suo debutto, non poteva mancare di presentarsi con tutti i portali digitali del caso già aperti.

Sito del movimento (e dei Consiglieri Provinciali), email dedicata, per info e richiesta di iscrizioni e attività social. Casaautonomia.eu è su Facebook, in una Community dedicata e ha un suo profilo Instagram. Partiamo con tanto entusiasmo, quello delle idee e della coerenza di una precisa direzione politica. La costruzione di un’alternativa all’attuale governo provinciale.

CasaAutonomia.eu: un’associazione civica.

Il Movimento è volutamente nato in forma di associazione. L’adesione è protetta dal rispetto dei dati sulla privacy e non è impegnativa in alcun modo. Rinforza il gruppo e permette di aderire ad informazioni di prima mano. Permette inoltre di far giungere la propria voce direttamente in Consiglio Provinciale o nelle amministrazioni dei Comuni trentini.

Iscriversi è facile, i contatti ci sono tutti, a piè pagina dei siti www.micheledallapiccola.it e www.paolademagri.it o contattando il semplicemente il Movimento alla email movimento@casaautonomia.eu