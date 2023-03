VOLKSBANK * “CARBON NEUTRALITY“: « AL VIA IL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER RIDURRE I CONSUMI DI SEDE BOLZANO E 160 FILIALI »

15.30 - martedì 7 marzo 2023

Volksbank lancia un progetto di efficientamento energetico su tutte le 160 filiali. Volksbank muove un altro passo importante verso la carbon neutrality, ovvero il raggiungimento di un equilibrio tra minori emissioni e assorbimento di anidride carbonica. La Banca ha ora intrapreso un percorso pluriennale di efficientamento energetico che riduce i consumi della sede centrale di Bolzano e delle 160 filiali e che prevede inoltre interventi mirati di riqualificazione energetica.

Dopo la presentazione del progetto comunità energetiche, Volksbank continua il suo percorso ESG e lancia un progetto pluriennale per rendere più efficienti e sostenibili sotto il profilo energetico gli edifici in cui opera. Questa misura è in linea con gli obiettivi definiti nell’European Green Deal. Secondo i dati resi noti dalla Commissione Europea, il parco edilizio è responsabile del 40% del consumo energetico totale e rappresenta quindi un’area di intervento con un grande potenziale di ottimizzazione.

Il progetto di efficientamento energetico: partnership con Unoenergy. Volksbank si impegna per i prossimi 10 anni a ridurre le proprie emissioni di CO2 nella sede di Bolzano e in tutta la rete di 160 filiali. L’obiettivo primario dell’efficientamento energetico è quello di impiegare l’energia in modo migliore, riducendo e quindi ottimizzando i consumi. Il focus sarà prevalentemente su una migliore e consapevole gestione dell’utilizzo di elettricità e gas. Parallelamente verranno valutati e messi in atto ulteriori interventi mirati di riqualificazione impiantistica. L’obiettivo è anche quello di promuovere tra le collaboratrici e i collaboratori un utilizzo dell’energia più attento e consapevole.

La Banca si avvale del supporto di Unoenergy, azienda specializzata nella rilevazione, analisi e gestione dei consumi energetici, che si occuperà della progettazione e dell’installazione di sensori e misuratori di energia nella sede di Bolzano e nelle filiali, che consentiranno una regolazione e ottimizzazione dell’uso di impianti di riscaldamento e raffrescamento e del sistema di illuminazione. Solo questo intervento permetterà di risparmiare il 18% di emissioni di CO2 ogni anno. Unoenergy sarà inoltre responsabile della gestione e conduzione energetica degli impianti, della fornitura di vettori energetici e dell’installazione di LED. Tra gli interventi di efficientamento energetico seguiti da Unoenergy rientra anche il sistema BEMS, che permette di effettuare una misurazione generale dell’energia, gestire le temperature di uffici ed open space, ottimizzare l’orario di accensione degli impianti, operare la telegestione da remoto e segnalare tempestivamente gli eventuali guasti al manutentore.

“Volksbank agisce con lungimiranza e mette in atto azioni concrete per raggiungere l’obiettivo della carbon neutrality. Questo progetto pluriennale di efficientamento energetico si inserisce nella strategia ESG della Banca e coinvolgerà tutta la rete di 160 filiali nelle 8 province del Nord Est. Il contributo di Volksbank per il territorio è duplice: da un lato promuove azioni concrete come azienda, dall’altro affianca i privati e le aziende per rendere più sostenibile il Nord Est”, afferma Manuela Miorelli, Responsabile Innovazione e Sostenibilità di Volksbank.

L’impegno ESG di Volksbank. Il committment della Banca in ambito ESG è molto ampio e sono diverse le misure già messe in atto per promuovere la transizione ecologica: Volksbank affianca sia privati che aziende e offre la possibilità di puntare su investimenti sostenibili oppure intraprendere un percorso di sostenibilità attraverso l’ESG Evaluation Tool. Il progetto di efficientamento energetico è in continuità con le misure sancite nel Piano industriale “Sustainable 2023” che riguardano, ad esempio, la graduale conversione e la trasformazione della mobilità aziendale con auto elettriche, le politiche paperless per ridurre il consumo di carta e la scelta di acquistare energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili locali.