VICEPRESIDENTE PAB GALATEO (FDI) * ROMA – INCONTRO CON MINISTRO URSO: “ SOCIETÀ ALTOATESINA A PARIGI, SELEZIONE DI QUATTRO GRANDI REALTÀ INDUSTRIALI ITALIANE “

15.13 - venerdì 29 marzo 2024

Galateo dal Ministro Urso, l’Alto Adige al centro della transizione green globale: a Parigi per la trilaterale tra Italia, Francia e Germania parteciperà anche l’Alto Adige.

Nella prima visita ufficiale da vicepresidente e da assessore allo sviluppo economico, Marco Galateo ha incontrato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ricambiando al visita che questo fece nel capoluogo il 2 febbraio scorso, proprio il primo giorno di insediamento di Galateo nella giunta provinciale.

Il Ministro ha anticipato al Vicepresidente della Provincia di Bolzano e assessore allo sviluppo economico Marco Galateo i lavori dell’ormai collaudato format trilaterale tra Italia, Francia e Germania. Il prossimo incontro si terrà a Parigi lunedì 8 aprile. Il Focus sarà sulla Green economy, per la quale il Ministro Urso ha sottolineato l’eccellente lavoro svolto anche in Alto Adige, “emblema del modello da seguire”.

Dopo la visita del Ministro Urso all’Apitronic di Bolzano in occasione della sua visita di febbraio scorso, organizzata insieme a Galateo, il Ministro ha invitato la società altoatesina a Parigi, come parte di una selezione di quattro grandi realtà industriali italiane. “Così nel contesto internazionale verrà portata anche un’azienda innovativa made in Alto Adige. Segno dell’amicizia e stima che c’è tra i rappresentanti locali e i massimi componenti del governo Meloni” ha commentato lo stesso Assessore Galateo.

Sempre a Roma, a seguire nel pomeriggio di giovedì, durante un incontro con il Vice capo di Gabinetto del Mimit prof. Mario Ciampi a cui ha partecipato anche il direttore del Dipartimento provinciale Antonio Lampis si è approfondita l’opportunità di un’asse Nord-Sud che preveda uno scambio di esperienze, se non una diretta partecipazione della Provincia con la fondazione dell’Istituto di Ricerche del Tecnopolo per lo sviluppo sostenibile, che sorgerà a Taranto nell’ex area Italsider.

“Questo porterebbe l’eccellenza altoatesina nel ruolo di guida di un progetto nazionale di rilancio della ricerca tecnologica e sarebbe uno strategico veicolo di promozione anche economica del territorio della provincia di Bolzano. La competenza è del collega Achammer” ha commentato il vicepresidente Galateo.

In un contesto di sempre maggiori relazioni tra Bolzano e Roma, c’è stato anche lo spazio per un curioso siparietto che ha visto l’On. Dieter Steger accompagnare l’Assessore all’innovazione Philipp Achammer per un incontro specifico con il Ministro Urso, proprio a seguire di quello con il vicepresidente Galateo. Non poteva mancare una foto di gruppo della folta delegazione altoatesina con il Ministro del Made in Italy, prima di riprendere i rispettivi incontri istituzionali.