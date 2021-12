RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “ * « PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERA GIORGIA MELONI, GIOVEDÌ 9 DICEMBRE »

14:36 - 8/12/2021

Paolo Del Debbio nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, domani, giovedì 9 dicembre, in prima serata, su Retequattro, intervisterà Giorgia Meloni. Tanti gli argomenti che verranno affrontati con la leader di Fratelli d’Italia: dall’entrata in vigore del super green pass, con i relativi controlli, passando per le vaccinazioni fino ad arrivare al tema sempre caldo legato all’immigrazione. Si parlerà inoltre della Prima alla Scala di Milano.

Nel corso della serata, un approfondimento sarà dedicato all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e alla stangata sulle bollette prevista per il 2022, dettati dal rincaro dei costi di trasporti, energia e materie prime.

Si tornerà, inoltre, a parlare del fenomeno delle occupazioni abusive di case popolari con tutte le novità sul tema e con un confronto tra le politiche di accoglienza delle città di Roma e Milano.

Tra gli ospiti della nuova puntata di Dritto e Rovescio: Anna Maria Bernini, Simona Bonafè, Lucia Borgonzoni, Gianfranco Librandi e Diana De Marchi.