UNIONCAMERE * “TOURISM DIGITAL HUB“: « 4 MILA LE AZIENDE GIÀ ACCREDITATE, SI ALIMENTA L’ECOSISTEMA DIGITALE DI ITALIA.IT »

15.23 - martedì 19 dicembre 2023

Superano quota 4mila le aziende già accreditate al Tourism Digital Hub: si alimenta l’ecosistema digitale di Italia.it. Santanché: “Integrare l’offerta turistica per promuovere la nostra Nazione in modo coordinato sui mercati internazionali”

In meno di un mese, già 4mila aziende turistiche con le loro diverse localizzazioni si sono accreditate al Tourism Digital Hub, la piattaforma di contenuti e servizi creata dal Ministero del Turismo grazie al PNRR.

Effettuando la registrazione gratuita al Tourism Digital Hub (TDH), le imprese turistiche hanno la possibilità di presentare la propria offerta a livello nazionale e internazionale e partecipare ai programmi promozionali e di incentivazione che il Ministero del Turismo avvierà nei prossimi mesi, a partire dalle campagne di comunicazione previste per Italia.it.

Sull’Hub digitale del turismo italiano, le imprese accreditate troveranno anche servizi formativi e di aggiornamento professionale, dati statistici di facile lettura per monitorare il proprio posizionamento competitivo e notizie approfondite sui bandi e le incentivazioni del Ministero.

“Attraverso Italia.it si vuole realizzare una piattaforma di collegamento dell’intero ecosistema turistico italiano per valorizzare, integrare e favorire l’offerta turistica, così da promuovere la nostra Nazione in modo coordinato sui mercati internazionali.

La celere e importante risposta che abbiamo avuto in poco più di un mese, come dimostrano i numeri delle aziende turistiche accreditate, – sottolinea il ministro del Turismo Daniela Santanchè – attesta che c’è voglia di giocare insieme ed uniti per far diventare il Turismo sempre più centrale in Italia. Proprio questa collaborazione fra istituzioni, privato e mondo della pubblica amministrazione è fondamentale per accrescere la competitività del Sistema Italia”.

Al 17 dicembre scorso, gli esercizi accreditati risultano essere 4.069. Di questi, 1981 sono aziende ricettive (48%), 1313 operano nel mondo della ristorazione (32%) e 775 sono agenzie di viaggio (19%). La Lombardia è la regione con più aziende accreditate (508), seguita da Sicilia (353), Lazio (347) e Toscana (326). Quasi 1448 le attività del Sud Italia che si sono già registrate, pari al 35% del totale, suddivise tra 756 aziende ricettive (52%), 411 della ristorazione (28%) e 281 agenzie viaggi (20%).

L’alto numero di registrazioni in solo un mese fa ben sperare riguardo alla possibilità di raggiungere e superare l’obiettivo di coinvolgere nel Tourism Digital Hub almeno 20 mila imprese della filiera turistica entro giugno 2024.

Ad operare sui territori per far conoscere le opportunità offerte dalla piattaforma sono le Camere di commercio che, insieme alle associazioni di categoria, stanno realizzando iniziative dirette a supportare le azioni per l’arricchimento quanti-qualitativo dei contenuti della piattaforma Tourism Digital Hub, consentendo così il collegamento dell’intero ecosistema turistico italiano.