UILSCUOLA – TRENTINO * INFANZIA: DI FIORE, “ABBIAMO SCRITTO ALL’ASSESSORE GEROSA, DIFFUSO È IL MALESSERE ED ORA È IL TEMPO DELLE RISPOSTE CONCRETE”

La Scuola Infanzia merita attenzione:

UIL Scuola chiede vero impegno

Di Fiore: “Abbiamo scritto all’Assessore: diffuso è il malessere vissuto da tutto il personale. Riconosciamo alla dottoressa Gerosa alcuni passi importanti, ma ora è il tempo delle risposte. Concrete! Ri-apriamo il confronto”.

Negli ultimi dieci giorni UIL Scuola ha tenuto ben quattro diverse assemblee provinciali dedicate al personale delle scuole dell’Infanzia, provinciali ed equiparate. Quattro assemblee perché si è diviso in quattro parti il territorio provinciale: per questa via si è voluto cercare di incontrare e di informare il maggior numero di persone. Contando il numero di cartoline raccolte, una raccolta che le consegneremo, ma anche a detta del personale della sala della cooperazione che ci ospitava, la UIL Scuola ha incontrato più di 1.500 persone.

Nel corso delle assemblee informative, si è parlato di FoREG – di ferie – di progressioni di carriera, centrale è stato il tema del cosiddetto undicesimo mese. E, quindi, del diffuso malessere vissuto dal personale docente e non docente.

I nostri uffici sono buoni testimoni delle difficoltà che questo nostro grado di scuola sta incontrando, si pensi alle numerose richieste di iscrizione nelle graduatorie della Primaria (come via di fuga dalla Scuola Infanzia), così come al considerevole aumento delle domande di part-time.

Nel rilevare il percorso nuovo e diverso che l’Assessore all’Istruzione ha compiuto, UIL Scuola ha chiesto a tutto il personale di soprassedere ad azioni di sciopero in questo frangente: un’azione che riteniamo inutile rispetto agli obiettivi che si vogliono concretamente raggiungere.

Nel rispetto del benessere delle bambine e dei bambini ovvero della necessità di tutti di “staccare” dagli impegni scolastici per potersi dedicare allo svago, al gioco, alle relazioni con gli altri, alle attività non a caso definite “ricreative”, è necessario individuare un ventaglio di proposte diverse da offrire alle famiglie. Questo abbiamo chiesto all’Assessore!

UIL Scuola Rua: “Nello spirito della nostra organizzazione sindacale riformista, “essere sindacato e non solo sembrarlo”, intendiamo evitare iniziative di protesta tanto strumentali quanto rischiosamente vane. È necessario invece avere alcune risposte, alcuni riscontri.

Chiediamo un incontro in tempi veramente strettissimi”