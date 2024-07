MINISTERO SALUTE * LEA – SERVIZIO SANITARIO: «LA CLASSIFICA PER REGIONI, PRIMA LA PROVINCIA DI TRENTO CON 98.35 (AREA OSPEDALIERA)» (REPORT PDF)

09.43 - martedì 16 luglio 2024

Risultati anno 2022

Nell’ambito del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), il DM 12 marzo 2019 ha previsto l’introduzione del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) dal 2020, ma a causa dell’evento pandemico da COVID-19 il Comitato LEA, per le finalità valutative, ha ritenuto necessario posticiparne l’avvio all’anno 2022.

I risultati del monitoraggio per l’anno 2022 vengono illustrati nella Relazione “Monitoraggio dei LEA attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia – Relazione 2022”, a cura dell’Ufficio 6 della ex Direzione generale della programmazione sanitaria – Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, del Ministero della Salute.

Complessivamente, nell’anno 2022:

registrano un punteggio superiore a 60 (soglia di sufficienza) in tutte le macro-aree le seguenti Regioni: Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata.

una Regione, la Valle d’Aosta, presenta un punteggio inferiore alla soglia in tutte e tre le macro-aree

le Regioni Calabria, Sicilia e Sardegna presentano un punteggio sotto soglia nell’area della prevenzione e nell’area distrettuale

la Provincia autonoma di Bolzano, l’Abruzzo ed il Molise presentano un punteggio sotto soglia per l’area della prevenzione;

per la Regione Campania il punteggio sotto soglia è riferito all’area distrettuale.

Il percorso di validazione dei dati, nella loro versione finale, da parte del Comitato LEA si è concluso nella riunione del 20 giugno 2024.