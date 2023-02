UILSCUOLA – TN-AA * PERSONALE – RINNOVI CCPL (2019-2021): DI FIORE, « SOTTOSCRITTI GLI ACCORDI STRALCIO PER LA PARTE ECONOMICA »

17.26 - venerdì 3 febbraio 2023

Rinnovi CCPL del Personale Scuola (2019-2021)

SOTTOSCRITTI GLI ACCORDI STRALCIO PER LA PARTE ECONOMICA

Di Fiore: “Finalmente sottoscritti gli accordi contrattuali, parte economica, per tutto il personale della Scuola. I denari debbono arrivare tempestivamente”

Finalmente sottoscritti gli accordi per il rinnovo del CCPL 2019 – 2021, per la parte economica. Raggiunta l’intesa sulle progressioni orizzontali di carriera, si è potuto chiudere tutto. Per noi della UIL Scuola è una vittoria.

Vi è però una nota spiacevole, almeno per quello che ci è stato anticipato dall’ufficio stipendi – scuola a carattere statale: gli arretrati e gli aumenti economici arriverebbero ai lavoratori non prima di marzo – aprile.

Di Fiore: “Capisco le difficoltà dei tecnici degli uffici, ma la distribuzione delle risorse era cosa ampiamente nota”.

UIL SCUOLA oggi nel primo pomeriggio, ha scritto al Presidente Fugatti ed all’Assessore Bisesti.

“Le nostre righe sono a chiederVI un impegno tempestivo affinché l’ufficio stipendi possa inserire già nella paga di febbraio arretrati ed aumento a regime, per tutto il personale docente della scuola a carattere statale. Sono cifre ed aumenti conosciuti fin dall’inizio del mese di novembre e siglato poco dopo la metà di quel mese”.

(…)

“Resta, ed è comprensibile, uno slittamento nelle attribuzioni economiche per le lavoratrici e i lavoratori del comparto ATA – AE – Formazione Professionale – Scuola Infanzia. Qui, purtroppo, è necessario attendere il vaglio nazionale della norma, e dell’accordo contrattuale, sulle progressioni orizzontali di carriera”.

Il ritardo di un mese per il comparto ATA – AE – FP e Infanzia, che purtroppo avverrà ma che non determinerà alcuna perdita economica, sarà compensato dalla soddisfazione di un buon accordo economico. Pensiamo solo al fatto che siamo riusciti ad evitare quanto era stato sottoscritto nel 2018 ovvero della necessità di legare le progressioni di carriera alla valutazione del personale di scuola.

Ma un contratto non è fatto solo di denaro (pur importante): ora dobbiamo trattare la parte ordinamentale.

Le prime richieste:

 reinserimento delle 40 + 40 e riduzione delle 70 ore di recupero;

 revisione dei mansionari, ripristino del termine delle attività didattiche al 30 giugno;

 potenziamento della contrattazione – negoziazione nella scuola … per una Scuola della collegialità.