UDC TRENTINO * ASSEMBLEA CONFINDUSTRIA TRENTO: « PRIGIONIERA DI SLOGAN, SUL PALCO È STATO CHI PEGGIO RAPPRESENTA LE CRISI DEL PAESE »

07.04 - martedì 19 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’Assemblea di Confindustria è un luogo di confronto. E di rivendicazioni. Come tutte le assemblee sindacali. Ed è giusto che sia così. Un occasione per chi investe nella creazione di valore operando nel manifatturiero e nei servizi di dire a chi “usa” le tasse generate dal Pil così prodotto, di non sprecarle, di creare un welfare che sia equo e sostenibile, di mettere tra le priorità l’efficacia delle scelte e sapere che nel breve si deve porre quella davanti ad un’efficienza gestionale che dipende dalla macchina amministrativa, dagli investimenti che vi si fanno in tecnologia e capitale umano e dalla improrogabile ri-progettazione dei servizi.

Di offrire alla Politica la Visione e la Percezione di chi rischia per creare Ricchezza. Non tutte le Assemblee vengono con il buco, diceva un esperto di ciambelle.

Quella di ieri non è stata fortunata. Prigioniera degli slogan e di poca visione. Non poteva che ospitare sul palco chi peggio rappresenta le crisi del nostro Paese e la sindrome che l’attraversa. Come tutte le occasioni perdute lascia una sensazione di inutilità e quel sapore insipido che altre volte abbiamo provato.

Poteva essere l’occasione per declinare in modo nuovo elementi dirimenti come la necessità di fare i conti con il peso dimensionale delle imprese, le modalità con cui l’innovazione si deve coniugare con l’accesso ai mercati, al dove e come reperire le competenze necessarie a ridisegnare i processi della Pubblica amministrazione ed al come rendere quella più attrattiva e competitiva.

È stato altro e la scadenza elettorale che ci attende ed il Trentino che si batte per creare crescita e benessere non chiedevano forse “messe cantate”, ma idee. Speriamo come sempre nella prossima volta. Finché ci saranno prossime volte.

Chiediamo il voto dei Trentini che, in vista di una nuova recessione, si aspettano altro che delle ben celebrate ritualità.

*

#ilcentrodeltrentino

#popolarismocristiano

#cristianopopolari