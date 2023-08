TRENTINO MARKETING * “I SUONI DELLE DOLOMITI“: « TATIANA EVA MARIE E AVALON JAZZ BAND, IL CONCERTO SI SPOSTA ALLA SALA CONGRESSI SASS MAOR (28/8 -17.30) »

10.37 - domenica 27 agosto 2023

Il terzo appuntamento con i Suoni delle Dolomiti si sposta al coperto causa un meteo non favorevole. La giovane artista newyorkese proporrà il suo inconfondibile stile musicale, un mix fra tradizione balcanica e il Gypsy Jazz di Django Reinhardt. Domani 28 agosto, il terzo appuntamento con i Suoni delle Dolomiti, protagonista la cantante Tatiana Eva-Marie e la Avalon Jazz Band, causa le previsioni meteo non favorevoli, non si svolgerà nello scenario dei Prati Col ai piedi delle Pale di San Martino, ma sarà posticipato alle 17.30 alla Sala Congressi del Palazzo Sass Maor di San Martino di Castrozza.

Quella di domani al Palacongressi di San Martino diventa una occasione preziosa per conoscere questa giovane cantante che il New York Times ha definito “usignolo gypsy-jazz”. Tatiana Eva-Marie, svizzera di nascita ma newyorkese di adozione, conosciuta per il suo lavoro con la Avalon Jazz Band (Wallace Stelzer – contrabbasso, Dennis Pol – chitarra, Gabe Terracciano – violino) è stata di recente inserita – insieme a Cyrille Aimée e Cécile McLorin-Salvant – nella lista delle stelle nascenti del jazz stilata da Vanity Fair. Nominata “una delle migliori giovani cantanti” dal Wall Street Journal e acclamata dal New York Times, Downbeat e altre rinomate pubblicazioni.

Il suo è un animo musicale curioso e vivace, diviso fra le radici francesi e balcaniche e le atmosfere della scena artistica parigina che dagli anni Venti arriva agli anni Sessanta. A questo si aggiungono la passione per la musica gypsy e per i ritmi e le sonorità della musica di New Orleans; il tutto mescolato con l’amore per il Great American Songbook. I biglietti, per l’accesso gratuito al concerto, saranno in distribuzione a partire dalle 15.30 direttamente al palazzo. Tutte le informazioni, sul sito www.visittrentino.info/it/isuonidelledolomiti.