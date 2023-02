GALATEO (FDI) * REPLICA A ZENI (PD) – RIDUZIONE PREZZO CARBURANTI: « DOCUMENTO SOSPESO NON RITIRATO, PER PARLARE CON IL GOVERNO MELONI »

14.28 - giovedì 16 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Misure per agevolare la riduzione del prezzo dei carburanti, Fratelli d’Italia sospende la mozione in Regione, Galateo (FdI): tornerà in aula la prossima sessione, dopo un confronto con il Governo. Di fronte alla concretezza del Governo Meloni, al Partito democratico non resta altro che sfornare notizie false nel tentativo pretestuoso di creare ad arte casi politici anche dove non ci sono. Lo afferma in una nota stampa il capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia Marco Galateo che respinge al mittente le accuse del consigliere Zeni (Pd) sulla presunta cancellazione del “voto”, che in realtà è una mozione, relativo alla richiesta al Governo di ridurre la componente delle imposte nel prezzo dei carburanti.

Il documento – spiega Galateo – in verità è stato solamente sospeso, non ritirato, per consentire al nostro Gruppo consiliare di parlare con il governo Meloni e capire quali siano le strategie in atto per risolvere il problema in maniera strutturale. La sterilizzazione delle imposte, e non il taglio orizzontale delle accise come richiesto dal “voto” di Fratelli d’Italia fa parte del programma elettorale del partito guidato da Giorgia Meloni: laddove vi sia un aumento del prezzo del carburante alla pompa, l’extragettito anziché consentire allo Stato di guadagnare di più deve essere utilizzato per calmierare i prezzi. Un principio sacrosanto da sempre sostenuto da Fratelli d’Italia. La fake news deliberatamente propinata dal Partito democratico è l’emblema di un’opposizione pronta a tutto pur di apparire, ma priva di contenuti e oramai messa all’angolo, come hanno dimostrato anche gli ultimi risultati elettorali dello scorso week end che continuano ad apprezzare il nostro buon governo.

A fine 2022 l’esecutivo a guida Fratelli d’Italia ha peraltro confermato la riduzione delle accise per chi usa il carburante per lavoro, concentrando le poche risorse rimaste dal governo precedente, per abbattere le bollette agli italiani. Ricordiamo che il governo Meloni si è insediato di fatto solo a novembre e nel mese di dicembre in Italia c’è stato il maggior flusso turistico internazionale degli ultimi anni. Se avessimo confermato le manovre per la riduzione dei prezzi indiscriminata, ci avrebbero criticati perché avremmo fatto pagare lo sconto sul carburante agli italiani, a vantaggio dei flussi turistici. Il collega Zeni potrebbe invece spiegare perché nulla sia stato fatto durante i nove anni che il Partito democratico è rimasto al governo della nazione, nonostante avessero perso le elezioni.

Marco Galateo

Capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia