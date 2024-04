TIM * ASSEMBLEA AZIONISTI: ” OK AL BILANCIO 2023, RINNOVATI CDA (ALBERTA FIGARI INDICATA PRESIDENTE) E COLLEGIO SINDACALE “

13.50 - martedì 23 aprile 2024

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di TIM si è svolta oggi, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 18/2020 e successive modificazioni – ovvero senza la presenza fisica dei soci – con la partecipazione di circa il 50,77% del capitale ordinario della Società.

///

L’Assemblea:

ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023 di TIM S.p.A., che si è chiuso con una perdita netta pari a 995 milioni di euro, coperta mediante integrale utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni e prelievo dalla Riserva legale (con oltre il 52% di voti favorevoli);

non ha approvato la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, per entrambe le sezioni (punto 2.1 dell’Ordine del Giorno con il 41,98% dei voti favorevoli, contrario il 7,84%, astenuti 50,08%; punto 2.2 dell’Ordine del Giorno con il 42,35% dei voti favorevoli, contrari 7,45% e astenuti 50,09%);

ha nominato un Consiglio di Amministrazione di 9 componenti per il triennio 2024-2026 (fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026), determinando in euro 1.300.000 annui lordi il compenso complessivo massimo dell’intero organo (esclusi i Consiglieri investiti di speciali cariche), la cui ripartizione verrà decisa dal nuovo Board;

ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026 (fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026);

non ha approvato le modifiche al Piano di Stock Options 2022-2024 proposte dal Consiglio di Amministrazione uscente (con il 45,97% dei voti favorevoli, il 3,72% di voti contrari e il 50,21% di astenuti);

vista la delibera di copertura della perdita d’esercizio 2023 mediante utilizzo di riserve in parte oggetto in sospensione d’imposta, non ha approvato la proposta di riduzione delle corrispondenti poste di patrimonio netto in via definitiva, escludendone la successiva ricostituzione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2430 del codice civile (con il 49,81% dei voti favorevoli, lo 0,03% di contrari e il 50,1% di astenuti).

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione la lista di maggioranza, con circa il 48,97% dei voti, è risultata quella presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, da cui sono stati pertanto tratti i seguenti 6 Amministratori:

1. Alberta Figari (indicata come Presidente) *

2. Pietro Labriola (indicato come Amministratore Delegato)

3. Giovanni Gorno Tempini

4. Paola Camagni*

5. Federico Ferro Luzzi*

6. Domitilla Benigni*

Dalla lista depositata da Merlyn Partners SCSp, che ha ottenuto il 2,38% dei voti, sono stati tratti i seguenti amministratori:

7. Umberto Paolucci*

8. Stefano Siragusa

Dalla lista depositata da Bluebell Capital Partners Limited, nella qualità di gestore del fondo Bluebell Equity Master Fund ICAV che ha ottenuto l’1,01% dei voti, è stata tratta la seguente candidata:

9. Paola Giannotti De Ponti*

Gli Amministratori i cui nomi sono contrassegnati con asterisco hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza.

Quanto al Collegio Sindacale:

la lista presentata da Vivendi S.E. ha ottenuto il 75,39% dei voti e si è dunque qualificata come lista di maggioranza

la lista presentata da un gruppo di gestori di fondi e SICAV ha ottenuto oltre il 17,63% dei voti.

Il candidato indicato per primo tra i Sindaci effettivi della lista di minoranza, Francesco Fallacara, è stato nominato, ai sensi di legge e di Statuto, Presidente dell’organo di controllo.

Il Collegio Sindacale risulta dunque composto come segue:

Sindaci effettivi:

1. Francesco Fallacara – Presidente

2. Anna Doro

3. Massimo Gambini

4. Francesco Schiavone Panni

5. Mara Vanzetta

Sindaci supplenti:

1. Massimiliano Di Maria

2. Laura Fiordelisi

3. Paolo Prandi

4. Carlotta Veneziani

L’Assemblea ha fissato gli emolumenti del Collegio Sindacale in 135 mila euro lordi annui per il Presidente, 95 mila euro lordi annui per ciascun Sindaco effettivo e 15 mila euro lordi annui aggiuntivi per il Sindaco effettivo chiamato a far parte dell’Organismo di Vigilanza.

I curricula vitae di Amministratori e Sindaci sono disponibili sul sito internet della Società www.gruppotim.it, nella sezione dedicata all’odierna Assemblea.

Come per prassi, il Consiglio di Amministrazione si riunirà domani per l’accertamento dei requisiti e il conferimento delle cariche.

********

PRESS RELEASE

TIM: SHAREHOLDERS’ MEETING APPROVES THE 2023 FINANCIAL STATEMENTS AND RENEWS THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

Milan, 23 April 2024

TIM’s Shareholders’ Meeting was held today, in compliance with the provisions set out in Law Decree no. 18/2020 and subsequent amendments– therefore without shareholders being physically present – with the participation of 50,77% of the ordinary share capital of the Company.

The Shareholders’ Meeting:

approved the financial statements at 31 December 2023 of TIM S.p.A. which was closed with a net loss of 995 million euros, covered through full use of the share premium reserve and withdrawal from the legal reserve (over 52% votes in favour);

did not approve both sections of the report on the policy regarding remuneration and fees paid (section 2.1 of the Agenda with 41.98% votes in favour, 7.84% against, 50.8% abstaining; section 2.2 of the Agenda with 42.35% votes in favour, 7.45% against and 50.9% abstaining);

appointed a Board of Directors of 9 members for the three-year period 2024-2026 (until approval of the financial statements for the year ending 31 December 2026) setting the maximum total remuneration of the entire body (excluding the Directors holding special offices) at 1,300,000 euros per year gross, the distribution of which will be decided by the new Board;

appointed the new Board of Statutory Auditors for the three-year period 2024-2026 (until approval of the financial statements for the year ending 31 December 2026).

did not approve the amendments to the 2022-2024 Stock Options Plan proposed by the outgoing Board of Directors (with 45.97% votes in favour, il 3.72% against and 50.21% abstaining);

considering the resolution to cover the loss for the 2023 financial year through the use of reserves partially subject to tax suspension, has not approved the proposal to reduce the corresponding equity items permanently, excluding their subsequent reconstitution, without prejudice to the provisions of Article 2430 of the Italian Civil Code (with 49.81% votes in favour, 0.03% against and 50,1% abstaining).

For the appointment of the Board of Directors, the majority slate, which obtained about 48.97% of the votes, was the one submitted by outgoing Board of Directors, and therefore the following six Directors were chosen from it:

1. Alberta Figari (indicata come Presidente)*

2. Pietro Labriola (indicato come Amministratore Delegato)

3. Giovanni Gorno Tempini

4. Paola Camagni*

5. Federico Ferro Luzzi*

6. Domitilla Benigni*

From the list filed by Merlyn Partners SCSp, which obtained 2.38% of the votes, the following Directors were elected:

7. Umberto Paolucci*

8. Stefano Siragusa

From the list filed by Bluebell Capital Partners Limited (as manager of the Bluebell Active Equity Master Fund ICAV), which obtained 1.01% of the votes, the following Directors were elected:

9. Paola Gianotti De Ponti*

The Directors whose names are marked with an asterisk declared they meet the independence requirements.

As regards the Board of Statutory Auditors:

the slate submitted by Vivendi S.E. obtained over 75.39% of the votes and therefore qualified as the majority slate;

the slate submitted by a group of fund managers and SICAVs obtained over 17.63% of the votes.

The candidate at the top among the Standing Auditors from the minority slate, Francesco Fallacara, was appointed Chairman of the control body, in accordance with the law and the Articles of Association.

The Board of Statutory Auditors is therefore composed as follows:

Standing Auditors:

1. Francesco Fallacara – Presidente

2. Anna Doro

3. Massimo Gambini

4. Francesco Schiavone Panni

5. Mara Vanzetta

Alternate Auditors:

1. Massimiliano Di Maria

2. Laura Fiordelisi

3. Paolo Prandi

4. Carlotta Veneziani

The Shareholders’ Meeting established the overall remuneration of the Board of Statutory Auditors as 135 thousand euros gross per year for the Chairman, 95 thousand euros gross per year for each Standing Auditor and an additional 15 thousand euros gross per year for the Standing Auditor called to join the Supervisory Body.