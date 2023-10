SPINELLI (LISTA FUGATTI PRESIDENTE) * ELEZIONI: « RISULTATO INCREDIBILE, DA NOI SPINTA DECISIVA PER TRIONFO CENTRODESTRA E SUPERAMENTO 50% »

16.13 - lunedì 23 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Con l’andare dei giorni si era perfettamente compreso che la Lista Fugatti Presidente si apprestava a diventare la vera sorpresa di questa campagna elettorale, ma mai francamente avremmo immaginato di superare addirittura la soglia del 10 per cento ponendoci a ridosso di vere e proprie corazzate come Lega e Fratelli d’Italia.

Ringrazio tutte le elettrici e tutti gli elettori, le candidate e i candidati, che hanno contribuito a questo risultato oggettivamente di grandissimo valore che ha fornito la spinta decisiva per il trionfo del centrodestra ed è risultato determinante per il superamento del 50 per cento di consenso per il Presidente Fugatti. Ringrazio le tante persone che hanno avuto fiducia in noi e che hanno contribuito a una campagna elettorale esaltante. Ringrazio anche chi fiducia per la verità non ne aveva, ed esprimeva anzi pessimismo, catastrofismo o addirittura sarcasmo: perché anche queste cose ci hanno spronato, e anche grazie alle critiche siamo riusciti a lavorare per fare sempre meglio riuscendo in un’impresa davvero al di là di ogni pronostico”.

Lo dichiara Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente