SOLEO SCHOW – MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * CAMPOLONGO – “MISS BAR SPIAGGIA“: « PRIMA FRANCESCA DALLATORRE DI TRES PREDAIA, STUDENTESSA 18ENNE »

Nonostante il brutto tempo abbia rovinato il pomeriggio anche sull’altipiano di Pinè, la serata dedicata alla bellezza si è svolta regolarmente, sul bellissimo lungolago adiacente al Bar Spiaggia località Campolongo. La sfilata, arrivata alla settima edizione, è stata organizzata dal sempre attivo e intraprendente, Andrea Dallapiccola titolare del Bar Spiaggia, che con entusiasmo riesce sempre a catalizzare molta gente sulle sponde del Lago dalle Piazze.

19 le ragazze che si sono messe in gioco, provenienti da tutta la Regione tra i 17 e 30 anni che si sono contese il podio per proseguire nel percorso della bellezza e tentare la scalata alla corona di Miss Italia. Hanno sfilato davanti alle sponde del lago, illuminato dalla luna, con un pubblico caloroso e generoso di appalusi, con i loro abiti da sera, con il body Miluna e con un outfit casual.

A vincere la corona di Miss Bar alla Spiaggia è stata la giovanissima Francesca Dallatorre di Tres Predaia, bionda occhi celesti, studentessa al liceo delle scienze umane,18 anni il prossimo 21 agosto, che alla sua primissima esperienza ha sbaragliato tutte le concorrenti con la sua semplicità e il suo sorriso.

Oltre ad aggiudicarsi il lasciapassare per le Finali Regionali, ha ricevuto un prezioso gioiello offerto dalla Gioielleria Obrelli di Lavis per Miluna. Sul podio, assieme a lei sono state fasciate altre 5 ragazze. Miss Rocchetta, seconda classificata è la 17settenne di Lavis Roberta Moser, studentessa di ragioneria. Molto sportiva, gioca a pallavolo Terza Classificata, medaglia di bronzo con la fascia Miss Framesi è la bionda Alexia Gabos, 20 anni di Lavis, impiegata in un’azienda di termo idraulica, appassionata della montagna, ama fare trekking e snowboard.

Ad aggiudicarsi il pass per le Finali Regionali anche Susanna Veronesi, 22 anni di Brentonico, studentessa di scienze della formazione primaria a Verona, ha praticato per molti anni atletica leggera a livello agonistico. Un parimerito al quinto posto per Nawal Selloum e per Stefania Fontanive. Nawal, ha 25 anni ed arriva dalla Val Badia dove lavora in un rifugio come cameriera. Stefania, 18 anni di Predaia, si è iscritta alla facoltà di psicologia.

Sul podio anche la bionda e riccissima Giovanna Cela, 26 anni di Bolzano, segretaria e appassionata di pallacanestro.

Nel tardo pomeriggio, le candidate Miss sono state ospiti del Bar Imbarcadero di Baselga di Pinè dove è stato offerto loro un aperitivo in riva al lago e dove hanno avuto l’occasione di posare per qualche scatto fotografico. Durante la serata le ragazze sono state curate nel look dalla professionalità dello staff Framesi, nuovo brand che affianca tutte le selezioni Miss Italia. Presente alla serata il bravissimo staff del Salone IdeaKety di Katia Brugnara di Verla di Giovo.

Le date delle prossime tappe di selezioni provinciali del concorso di Miss Italia per tentare l’accesso alle Finali Regionali saranno: domenica 23 luglio Sarnonico, martedì 25 luglio Canazei, sabato 29 luglio Cortina sulla strada del vino (BZ), domenica 30 luglio Pinzolo e domenica 6 agosto Spormaggiore.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto. In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione.

Sarai invitata a partecipare ad una sfilata e potrai così vivere un’esperienza divertente e unica!