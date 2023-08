SOCCORSO ALPINO TRENTINO * INTERVENTO IN TONALE: « ESCURSIONISTA 49ENNE PRECIPITA DALLA SEGGIOVIA VALBIOLO, ELITRASPORTATO AL S. CHIARA »

19.22 - lunedì 7 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Intervento in Tonale per un escursionista precipitato dalla seggiovia Valbiolo. Un escursionista del 1974 di Peschiera Borromeo (MI) è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere precipitato dalla seggiovia Valbiolo facendo un volo di circa 7 metri. L’uomo era appena salito sulla seggiovia nei pressi del rifugio malga Valbiolo (quota 2.250 m.s.l.m.) per scendere verso il passo del Tonale quando, prima di abbassare la barra di protezione, probabilmente per una distrazione, è precipitato a terra. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 16.30.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre sul posto si portava la Guardia attiva del Soccorso Alpino di turno al Bike Park. Attivata anche la Stazione di competenza del Soccorso Alpino di Vermiglio. Arrivato sul posto, l’elicottero ha sbarcato nei pressi del luogo dell’incidente il Tecnico di elisoccorso con l’equipe sanitaria. L’infortunato, cosciente, è stato stabilizzato, imbarellato, recuperato a bordo dell’elicottero, che nel frattempo era atterrato poco lontano a rifugio malga Valbiolo, e trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.