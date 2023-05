SMI TRENTINO * REPLICA A DEMAGRI E DALLAPICCOLA (CA.EU): PAOLI, « UNITÀ OPERATIVA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI TIONE, GARANTITI QUATTRO VALIDI DIRIGENTI MEDICI »

13.45 - lunedì 22 maggio 2023

Leggiamo basiti le dichiarazioni a mezzo stampa dei Consiglieri Demagri e Dallapiccola riguardanti l’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia di Tione, in relazione alle specifiche della loro interrogazione. Se di diminuzione di pazienti si vuole parlare, nei mesi non stagionali, lo si deve al fatto che per un anno almeno, quello appena trascorso, l’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia ha avuto seri problemi di gestibilità e di funzionamento, a causa dell’intenzione, dei quattro dirigenti di primo livello li attivi, di trasferirsi altrove, per criticità che non è il caso di sollevare oggi. Oltre tutto, il protocollo disatteso in precedenza e la mancanza di un Direttore Sanitario, hanno reso vieppiù difficile trovare soluzioni immediate.

Si deve alla mediazione di un Sindacato della dirigenza medica e del Direttore Generale APSS, dr. Antonio Ferro in primis, ma soprattutto delle garanzie messe sul piatto dall’Assessore Stefania Segnana, se l’Ortopedia di Tione non ha chiuso i battenti per impossibilità a reperire ulteriori dirigenti che dovevano strutturare il Reparto stesso.

Oggi, alla luce degli avvenimenti ultimi, possiamo dire a buon ragione che sono stati garantiti quattro validi dirigenti medici, attribuendo loro finalmente chiare funzioni di collaborazione e di corresponsabilità, con precisi ambiti di autonomia professionale, da attuare nel rispetto delle direttive del dirigente medico di secondo livello, il dr.Antonio Musetti. Dirigente di secondo livello (ex Primario) non più a scavalco con Cles, con un curriculum di prim’ordine come chi è andato a sostituire.

Tutto ciò ha reso possibile la sopravvivenza del Reparto e del Comparto a disposizione dei cittadini ,in primis, delle Giudicarie e della Val Rendena. Oltre agli innumerevoli ospiti delle località turistiche che punteggiano le due valli, e non solo, nei periodi stagionali.

Grazie all’inserimento dal primo marzo 2023 anche del dr.Andrea Ziglio, come Direttore dell’ospedale di Tione non più provvisorio, possiamo a testa alta dire che con l’aiuto di tutti l’Unità Operativa del Reparto di Ortopedia e Traumatologia di Tione deve a buon ragione essere annoverato, per professionisti medici e Comparto sanitario, come una delle migliori realtà salvata interamente nella nostra Provincia autonoma di Trento, modello esemplare della capacità di mediazione di tutti i propri attori per una soluzione positiva di molte delle criticità riscontrate e mai risolte prima di questa legislatura.Permangono, invece, ad oggi le altrettanto gravi criticità riguardanti la Chirurgia dello stesso ospedale, sulle quali si era spesa in assicurazioni scritte APSS. Ma per i dirigenti della quale nulla è stato ancora accordato.

Dr. Nicola Paoli

Commissario SMI Trentino