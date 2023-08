SINDACATO GIORNALISTI TN-AA / FNSI / FISTEL SGBCISL * VIDEO33 BOLZANO: « INTERROGATIVI SULLA STRATEGIA INDUSTRIALE, CHE NON PUÒ SFUGGIRE A CRITERI ECONOMICI »

18.07 - martedì 22 agosto 2023

Il gruppo Athesia di proprietà della Famiglia Ebner, attraverso la controllata Media Alpi Pubblicità srl (con il 24,5%) e Ixora Team Srl, partecipata al 100% da Seac Spa di Confcommercio Trentino con il 51%, entra nel settore televisivo, acquisendo la maggioranza di B33, editrice di Video33 di Bolzano che aprirà una redazione a Trento, dove trasferirà la sede. Un accordo sindacale verrà firmato dopodomani a Bolzano.

Lo rende noto un comunicato congiunto del Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e di Fistel SgbCisl, che da mesi stanno seguendo la vicenda.

La nuova proprietà insieme all’amministratore Simone Baronio (che rimane con una quota minoritaria del 24,5%) si è impegnata a mantenere l’occupazione con annunciate nuove assunzioni di giornalisti e tecnici.

Mentre investe nella TV, lo stesso gruppo 8 giorni fa ha richiuso Il Nuovo Trentino tenuto in vita per 10 mesi per “insostenibilità economica”.

A Bolzano, Video33 è leader tra le TV private, con lo sbarco a Trento salgono a tre le emittenti la cui sostenibilità economica verrà decisa dal mercato.

Sorgono spontanei interrogativi sulla strategia industriale che non può sfuggire ad oggettivi criteri economici unanimemente riconosciuti ed accettati.

Impossibile non rimarcare la tempistica dell’investimento in una nuova attività editoriale televisiva con la pressochè concomitante richiusura del Trentino: Sindacato regionale giornalisti e Fnsi manterranno alta la guardia sulla promessa ricollocazione dell’intero corpo redazionale del Nuovo Trentino richiuso, comprese le due praticanti giornaliste, al sito o all’interno del gruppo.

Sindacato Giornalisti, Fnsi e Fistel SgbCisl auspicano che con i nuovi azionisti possano continuare le positive relazioni industriali consolidate con l’attuale amministratore Simone Baronio.