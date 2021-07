SEN. CONZATTI (IV) * TRENTO – LAUREA IN MEMORIA DI ANTONIO MEGALIZZI: « ERA UN AMICO ED UN RAGAZZO TALENTUOSO, PER QUESTO DOMANI SARÒ PRESENTE ALLA CERIMONIA »

“Antonio Megalizzi era un amico ed un ragazzo talentuoso e appassionato. Un giovane studente che credeva nell’Europa e nei suoi valori fondativi. Principi in cui in più occasioni della mia vita politica e personale mi sono ritrovata. Un ragazzo la cui vita deve rimanere come esempio per le nostre come per le future generazioni.

Per questo parteciperò con convinzione e commozione domani alla cerimonia della consegna, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della laurea magistrale a titolo d’onore in European and International Studies ad Antonio in programma domani a Trento. Un momento solenne per il Trentino, un momento solenne per l’Italia tutta”, così la senatrice Donatella Conzatti (IV).