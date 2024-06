CLAUDIO CIA * GRANDI CARNIVORI: «IL MIO INTERVENTO A “CANALE 5“, IN TRENTINO UN ORSO A SPASSO TRA LE CASE»

17.54 - mercoledì 19 giugno 2024

Ieri ho avuto il piacere di partecipare nuovamente a “Pomeriggio 5” per parlare di un argomento che mi sta molto a cuore: la sicurezza all’aperto dei nostri abitanti!

A chi ride all’idea di usare una tromba da stadio come strumento di difesa, ricordo che in Alaska – spesso citata quando fa comodo come esempio nella gestione degli orsi bruni e grizzly – viene caldamente consigliato di tenerla a portata di mano. Anzi, quando si mangia all’aperto, viene suggerito di tenerla direttamente sul tavolo! Costa poco, può essere usata da chiunque e non necessita di autorizzazioni. Prevenire è meglio! Qui il link al video completo su Mediaset Infinity: https://mediasetinfinity.mediaset.it/…/orso-a-

Claudio Cia

Consiglio provincia Pat – Gruppo Misto

