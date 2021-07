SEN. CONZATTI (IV) * MARCO PATTON – EQUITÀ SOCIALE: « DOPO LA CORSA TRENTO – ROMA, CONSEGNATA LA PETIZIONE PER SENSIBILIZZARE I PARLAMENTARI TRENTINI »

“Un gesto sportivo, quello compiuto da Marco Patton, portato avanti con tenacia e determinazione per accendere i riflettori su un tema drammatico e urgente come quello dell’equità sociale.

Da senatrice ma soprattutto da trentina ho fatto e continuerò a fare di tutto affinché siano messe in campo soluzioni efficaci per una vera equità sociale. Oramai è evidente a tutti come solo attraverso il riassorbimento delle disuguaglianze territoriali, generazionali e di genere il nostro Paese potrá garantire lavoro e quindi benessere diffuso. Un contributo fondamentale arriverà dal PNRR, occasione unica per la ripresa e la trasformazione italiana”.

Così la Senatrice Donatella Conzatti (IV) dopo aver incontrato questa mattina a Roma Marco Patton, barbiere maratoneta, che dopo una corsa di oltre 650 km dal Trentino a Roma ha consegnato a lei e ad una delegazione di parlamentari trentini una petizione affinché possano sensibilizzare la politica e l’opinione pubblica su questa tematica.

Oltre alla senatrice di Italia Viva erano presenti Andrea De Bertoldi senatore FdI, Elena Testor senatrice della Lega, Emanuela Rossini on Gruppo misto oltre agli onorevoli leghisti Martina Loss e Mauro Sutto.