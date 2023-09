SEN. BIANCOFIORE (CORAGGIO ITALIA) * EMILIO GIULIANA: « STUPEFACENTE POST UDC DEL TRENTINO, DIFFIDO AD USARE IL MIO NOME »

11.23 - sabato 23 settembre 2023

BIANCOFIORE -CORAGGIO ITALIA-GIULIANA: STUPEFACENTE POST UDC DEL TRENTINO.DIFFIDO AD USARE IL MIO NOME

Ho letto stamane, mio malgrado, uno stupefacente post dell’UDC del Trentino senza firma del dichiarate, che ascrive alla sottoscritta la fantasia di aver chiesto settimane fa ad Emilio Giuliana, di convergere nella lista di Coraggio Italia. Non parlo e non vedo Emilio Giuliana da anni e soprattutto non ho mai parlato o discusso delle strategie di Coraggio Italia e delle elezioni provinciali con gli improbabili esponenti locali dell’Udc.

Ho invece una forte amicizia da sempre col Segretario Nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa e col vice Antonio De Poli, componente anche del gruppo Civici d’Italia che ho l’onore di Presiedere a Roma, con i quali esclusivamente ho avuto modo di supporre, questo sì, di dar vita ad una lista comune per ripetere l’esperienza dell’area moderata delle politiche. Lista comune naufragata, per l’indisponibilità dei miei ad unire le forze con persone che non stimano-cosa che condivido pienamente, e che gli avevano chiesto persino di guidare la lista dell’UDC, senza consultarmi.

Diffido pertanto la segreteria dell’Udc locale ad usare il mio nome per giustificare le proprie scelte personale e incapacità, riservandomi di adire le vie legali. Coraggio Italia, converge e appoggia pienamente il Governo Meloni e la Lista di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige attraverso la candidatura dell’ Avv. Maurizio Perego, che rappresenta per storia personale, lui sì , i valori liberali e cristiano democratici della coalizione.

Michaela Biancofiore

Presidente Gruppo Parlamentare Senato

Civici d’Italia, Noi Moderati, Udc, Coraggio Italia, Maie

NOTA REDAZIONE OPINIONE

In allegato LINK Facebook Udc

Qualche giornale locale scopre oggi che UdC e Scudo Crociato sono attrattivi. Noi ne siamo convinti da prima. Quando qualche settimana fa la senatrice Biancofiore (e la ringraziamo per questo) propose ad Emilio di convergere su quella che aveva immaginato come lista di Coraggio Italia, prima che quel gruppo che a lei si riferiva localmente, si dissolvesse tra l’aiuto a Sergio Divina e l’approdo a FdI, permise l’avvio di quel confronto serrato su contenuti e programmi che ci permette ora di rappresentare plasticamente quello sforzo di sintesi cui tutti avevamo puntato con l’esperienza di Noi Moderati che a Trento prosegue sotto il vessillo dell’UdC. Il nostro augurio ad Emilio perchè trovi con noi quel diritto alla agibilità politica che è nell’eredità di Aldo Moro, morto per aprire ai suoi avversari la possibilità dell’alternanza.

