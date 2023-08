SAIT E COOP * SOLIDARIETÀ: « ALLUVIONE, 35 MILA EURO DAI SOCI E CLIENTI DELLE COOPERATIVE TRENTINE A FAVORE DI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE »

11.10 - venerdì 4 agosto 2023

SAIT E COOP: OLTRE 35.000 EURO DAI SOCI E CLIENTI DELLE COOPERATIVE TRENTINE A FAVORE DI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE, COLPITE DALL’ALLUVIONE.

Alla solidarietà di Soci e Clienti si è unita quella dei collaboratori SAIT che hanno donato le loro ore lavorative a favore dei colleghi delle due regioni, per un valore superiore ai 2.700 euro.

Complessivamente la campagna lanciata da Coop ha raccolto fondi per quasi 2,2 milioni di euro, grazie alla partecipazione di più di 81 mila donatori fra soci, dipendenti e clienti.

Oltre 35 mila euro donati da soci e clienti delle Cooperative Trentine, mentre i collaboratori hanno donato ore lavorative e ferie per un controvalore di più di 2.700 euro. Questi i risultati della campagna di solidarietà lanciata da COOP, a cui ha aderito SAIT (Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine), per sostenere le persone in difficoltà e i territori di Emilia-Romagna e Marche, duramente colpiti dall’alluvione dello scorso maggio.

Complessivamente la raccolta fondi, lanciata a metà maggio e conclusasi a fine giugno, ha sfiorato i 2,2 milioni di euro, grazie al coinvolgimento di oltre 81 mila donatori tra soci, dipendenti e clienti.

All’iniziale stanziamento di un milione di euro, si è aggiunta la raccolta fondi che in Trentino ha coinvolto le casse dei punti vendita Famiglia Cooperativa, Coop Trentino e Coop Superstore. Le cooperative di consumatori si sono così mosse all’unisono in tutta Italia, anche attraverso un conto corrente dedicato, affiancandosi ad un’attività di sostegno dei dipendenti, a favore dei colleghi di Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno, che hanno subito danni dall’alluvione, devolvendo ore di lavoro e giorni di ferie (per 530 mila euro complessivi). Ora i fondi raccolti saranno destinati al sostegno delle cooperative (agricole, di produzione e trasformazione, ecc.) che hanno subito danni e ad interventi di ricostruzione, in accordo con le autorità interessate.