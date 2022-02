SEN. DE BERTOLDI (FDI) * REPLICA A MARCHIORI (PATT): « L’AUTONOMIA NON È UNA BANDIERA FOLCLORISTICA ACCHIAPPA VOTI, MA UN REALE ATTACCAMENTO AI VALORI IDENTITARI »

13:55 - 14/02/2022

La crisi del Patt, cioè degli autonomisti -dal- Trentino e non del Trentino, in quanto avamposto degli interessi sudtirolesi nella nostra Provincia, che difatti durante la loro infausta presenza al Governo ha perso competitività in tutte le graduatorie economiche e finanziarie con il vicino Alto Adige, è tanto conclamata e reale da aver portato il suo volenteroso giovane Segretario ad una improvvisa crisi nervosa per le più volte ribadite attestazioni di rispetto per l’Autonomia da parte di Fratelli d’Italia. Marchiori, con una ricerca dell’ironia che purtroppo non gli appartiene, ha così vomitato con poco stile accuse di indegnità e stupidità nei confronti del mio partito, dimostrando solo una gran confusione, ed una non conoscenza della realtà, che davvero non si addice ad un segretario politico.

Nel merito vorrei ricordare a Marchiori che il concetto di autonomia è ben diverso da quello di secessione, e quindi farebbe bene ad informarsi sulle ben ribadite posizioni di Giorgia Meloni a favore dell’autonomia nell’ambito dell’unità nazionale, o forse il Patt in crisi di astinenza da potere si sta avviando sulla via secessionista catalana? In tal caso sarebbe auspicabile un chiarimento!

Ma purtroppo le esternazioni del giovane segretario non finiscono qui, visti i ridicoli richiami al fascismo od alle posizioni euroscettiche di Fratelli d’Italia, e gli ricordo quindi che Giorgia Meloni è la leader europea dei Riformisti e Conservatori europei, ai quali è finanche collegato il partito repubblicano americano.

Se invece per euro-scetticismo si riferisce al fatto che noi abbiamo combattuto l’Europa dell’austerity, quella di Maastricht e del -nostrano- patto di stabilità, che tuttora limita i nostri comuni e la loro autonomia reale, allora avrebbe ragione, ma siamo fieri che oggi la UE abbia assunto una strada diversa nell’ottica espansiva e rispettosa pure dei Paesi mediterranei.

Posso naturalmente comprendere però che chi ritiene di tutelare i Trentini, su tutoraggio di un partito espressione di una provincia nostra principale competitor, non comprenda tali passaggi!Per non scendere poi sul piano di una vuota contrapposizione lo invito subito a convergere pubblicamente, attraverso pure il gruppo consiliare provinciale, sul riconoscimento della ladinità nonesa, che Fratelli d’Italia sta sostenendo da tempo, perché l’autonomia non è una bandiera folcloristica acchiappa voti, ma un reale attaccamento ai valori identitari ed alle peculiarità socio economiche di un territorio, come noi patrioti ben rappresentiamo.

È nei fatti caro Marchiori che si dimostrano le reali intenzioni, e Fratelli d’Italia, oggi nei sondaggi il primo partito della Nazione, non sfugge mai al richiamo della coerenza e della concretezza.

*

Senatore Andrea de Bertoldi