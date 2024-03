SAIT COOP E FAMIGLIE COOPERATIVE * “SOCIOSÌ 2023”: « CONSEGNA DONAZIONI, LA CONFERENZA STAMPA CON LE ASSOCIAZIONI DEL TRENTINO ALTO ADIGE »

11.18 - mercoledì 13 marzo 2024

SAIT Coop e Famiglie Cooperative: crescono le donazioni della raccolta Punti SocioSì 2023. Nel decennale superati i 32 mila euro. La cifra è stata raggiunta grazie a 5.500 donazioni dei Soci alle iniziative di solidarietà promosse da SAIT Coop e Famiglie Cooperative che, dal 2014, hanno portato ad una raccolta di 238 mila euro. Alle sette ‘storiche’ associazioni che la Cooperazione di Consumo Trentina sostiene con continuità con la raccolta SocioSì (Anffas Trentino Onlus, La Rete – Cooperativa Sociale, Admo Trentino, Banco Alimentare del Trentino Alto Adige, Medici dell’Alto Adige per il Mondo, Libera Terra e Airalzh) da quest’anno si aggiunge la Lilt.

Continua ad aumentare la solidarietà che ogni anno i Soci testimoniano attraverso la raccolta Punti SocioSì. Nel 2023 circa 5.500 tra loro hanno donato 32.600 euro (erano oltre 27 mila l’anno precedente, +20%). Ma la cifra raggiunge i 238 mila euro da quando l’iniziativa è stata lanciata dieci anni fa, nel 2014. Donazioni che ora diventeranno aiuti tangibili, grazie all’azione svolta nel territorio e non solo dalle associazioni sostenute da SAIT Coop (Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine) e Famiglie Cooperative.

Nel decennale, alle sette realtà che la Cooperazione di Consumo Trentina sostiene da tempo – cioè Anffas Trentino Onlus, La Rete – Cooperativa Sociale, Admo Trentino, Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel ODV, Medici dell’Alto Adige per il Mondo/Südtiroler Ärzte für die Welt, Libera Terra e Airhalz – si aggiunge la Lilt, che sarà tra i destinatari della raccolta 2024. Al centro dei loro progetti vi sono l’aiuto alle persone più fragili, il sostegno alla ricerca scientifica, all’ambiente e alla legalità.

La consegna della somma raccolta, e le iniziative che le sette associazioni andranno a svolgere grazie ai punti SocioSì donati nel 2023, sono state presentate oggi nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte Renato Dalpalù, Presidente di SAIT Coop, Luciano Enderle, Presidente Anffas, Mauro Tommasini, Direttore de La Rete, Alberto Zampiccoli, Presidente Admo Trentino, Giovanni Vultaggio, Direttore del Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel ODV, Manfred Brandstätter, membro del direttivo di Medici dell’Alto Adige per il Mondo/Südtiroler Ärzte für die Welt e Alessandra Mocali, Presidente di Airalzh. A questi si è aggiunto, per un saluto istituzionale, Giorgio Casagranda, Presidente del comitato Trento Capitale Europea e Italiana del Volontariato 2024.

«Siamo molto felici di constatare che nel decennale di questa importante iniziativa, all’insegna della solidarietà, a crescere non sia solo l’entità delle donazioni, ma anche il numero delle realtà coinvolte», commenta Renato Dalpalù, Presidente di SAIT Coop. «Nel corso degli anni abbiamo registrato una risposta crescente da parte di tutti i nostri Soci, a testimonianza del fatto che la raccolta SocioSì viene riconosciuta quale strumento per sostenere, attraverso azioni concrete, il Terzo Settore».

«Un risultato ancora più importante, dato che cade nell’anno in cui Trento è Capitale Europea del Volontariato», prosegue Dalpalù. «Un’occasione che consentirà al nostro territorio di dare lustro alle migliori prassi realizzate nel tempo, che abbiamo deciso di sostenere sin dall’inizio come SAIT Coop e Famiglie Cooperative e che ha fatto da traino anche verso altre realtà del settore».

La raccolta punti SocioSì permette di accumulare punti automaticamente, presentando alla cassa – nei negozi Famiglia Cooperativa, Coop Trentino e Coop Superstore – la Carta In Cooperazione. L’obiettivo è assicurare al socio risparmi e vantaggi durante tutto l’anno, non soltanto al termine della raccolta.

Tra questi vi sono: buoni spesa, ricariche CoopVoce, fare la spesa con i punti accumulati, acquistare la rivista Fior Fiore in cucina e, appunto, donare i punti raccolti (500, pari a 5 euro) ad uno dei progetti di solidarietà sostenuti dalla Cooperazione di Consumo Trentina. La nuova raccolta punti è partita il 1° febbraio 2024 e si concluderà il 30 gennaio 2025.

/

Le sette associazioni coinvolte da SAIT Coop e Famiglie Cooperative hanno spiegato come utilizzeranno le donazioni ricevute:

ANFFAS (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) Trentino Onlus

Anffas è l’associazione di famiglie che dal 1965 si prende cura delle persone con disabilità intellettiva e relazionale o con fragilità, e le sostiene, con le loro famiglie, nelle comunità, per garantire la migliore qualità di vita possibile, attraverso una rete di servizi pensati e realizzati in base ai bisogni ed età. Opera per la loro inclusione sociale e autodeterminazione con azioni concrete e combatte ogni discriminazione.

Grazie alla collaborazione con SAIT e Famiglie Cooperative, che prosegue da una ventina d’anni, sono stati portati a termine molti progetti. Grazie alle risorse donate quest’anno sarà possibile riprendere un’attività organizzata in occasione dei 50 anni dell’Associazione, cioè l’attività teatrale che verrà svolta assieme alla compagnia “Clochard”.

La Rete – Cooperativa Sociale

La cooperativa sociale che opera con e per le persone con disabilità e le loro famiglie impiega quanto donato per contribuire alla realizzazione dei soggiorni estivi. La somma ricevuta renderà possibile lo svolgimento di 4 settimane di vacanza, presso il camping “Lago di Levico”, in collaborazione con APT Valsugana/Lagorai. In particolare, quanto donato sarà destinato a sostenere i costi vivi dei volontari che rendono possibile quest’esperienza in un contesto inclusivo.

Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel ODV

L’associazione che recupera le eccedenze alimentari e le ridistribuisce gratuitamente ad associazioni ed enti caritativi, continua a impiegare le risorse ricevute grazie alle donazioni dei Soci per rispondere ai bisogni espressi dalle persone che sempre più numerose in questo difficile momento si trovano in difficoltà.

ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo)

Da oltre 30 anni, ADMO Trentino si impegna affinché ogni malato di leucemia o tumore del sangue abbia la possibilità di trovare il suo gemello di midollo: quell’1 su 100.000 che, con un gesto semplice, gli possa donare una speranza di vita. L’impegno costante e capillare nell’attività di sensibilizzazione ci ha permesso di raggiungere negli anni oltre 13.700 giovani che hanno scelto di diventare aspiranti donatori di midollo osseo. Nel 2023, grazie alla collaborazione con ADMO Trentino, il Laboratorio di tipizzazione HLA dell’ospedale Santa Chiara di Trento ha “tipizzato” 1.000 aspiranti donatrici e donatori, 1.000 speranze di vita che sono state inserite nel Registro nazionale dei donatori di midollo osseo IBMDR. Nel 2023, anche grazie ai fondi raccolti in occasione della campagna Chicco Sorriso nei punti vendita Coop e Famiglia Cooperativa e al contributo della raccolta punti della Cooperazione di Consumo Trentina, ha devoluto circa 147.000 euro: 22.000 euro all’Ospedale Santa Chiara di Trento, per la borsa di studio a un biologo a supporto dello staff medico e sanitario del Servizio Immunoematologia e Trasfusione; 45.000 euro all’Ospedale Santa Chiara di Trento, destinati a finanziare le attività di tipizzazione del Servizio Immunoematologia e Trasfusione; 6.225 euro all’Ospedale Santa Chiara di Trento, come compenso per un ematologo operante nel Servizio Immunoematologia e Trasfusione; 35.000 euro al Policlinico G.B. Rossi di Verona, come sostegno alla Sezione di Ematologia e Centro trapianti di midollo osseo; 15.000 euro alla Fondazione Città della Speranza di Padova, che dal 1994 si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni di cura e assistenza dei bambini con patologie oncoematologiche, nonché di finanziare la ricerca scientifica in ambito pediatrico; il costo della segreteria di ADMO Trentino, messa a disposizione dell’APSS per fissare l’appuntamento per le tipizzazioni agli aspiranti donatori. Sabato 18 maggio, i volontari di ADMO Trentino saranno ospiti di quasi 50 punti vendita Coop e Famiglia Cooperativa in occasione dell’annuale campagna di raccolta fondi Chicco Sorriso e proporranno dell’ottimo riso carnaroli in cambio di un’offerta a sostegno dell’associazione. Quando un chilo di riso è speranza di vita!

Medici dell’Alto Adige per il Mondo/Südtiroler Ärzte für die Welt

Medici dell’Alto Adige per il Mondo è l’associazione che riunisce medici, operatori sanitari e volontari con lo scopo di aiutare le popolazioni che vivono in situazioni di bisogno e di povertà. Si tratta di un’organizzazione umanitaria senza fini di lucro, fondata nel 2001. Quanto donato dai soci con SocioSì sarà utilizzato per assicurare la fornitura di pannolini lavabili e riutilizzabili per bambini all’Ospedale di Attat, in Etiopia. Nelle zone rurali dell’Etiopia, le madri non possono permettersi pannolini usa e getta per i loro bambini; i pannolini lavabili e riutilizzabili sono inoltre preferibili anche per ragioni ecologiche. All’ospedale di Attat, Gurage, nascono oltre 3.500 bambini all’anno; ogni madre, dopo il parto, riceve due pannolini di stoffa lavabili e riutilizzabili per il suo bambino.

Giovani sarte si sono riunite per produrre i pannolini nei locali dell’ospedale di Attat. Cuciono anche per altre due cliniche del Gurageland. Le sarte, per ogni pannolino prodotto, ricevono un contributo per finanziare la loro frequenza scolastica. Il costo totale di un pannolino è di € 2,50. L’obiettivo di questo progetto, realizzato in collaborazione con l’ospedale di Attat, è quello di migliorare le condizioni igieniche e l’assistenza ai neonati nel bacino di utenza dell’ospedale, che conta 1 milione di persone.

Libera Terra

“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, coinvolti in un impegno non solo “contro” le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza.

Airalzh (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer)

Airalzh Onlus (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer) desidera ringraziare tutti i Soci delle Famiglie Cooperative ed il Consorzio Sait per la donazione ricevuta a seguito della raccolta punti “Carta In Cooperazione SocioSì”. La cifra raccolta è di 5150 Euro e servirà a cofinanziare i Progetti di Ricerca dei futuri vincitori del Bando AGYR 2024 (Airalzh Grants for Young Researchers) – di cui si è da poco aperta la fase per presentare la propria candidatura – rivolto a Ricercatori Under 40 per lo sviluppo di Progetti di Ricerca sulla diagnosi precoce della malattia di Alzheimer, prevenzione e stili di vita. Le donazioni raccolte l’anno precedente, invece, hanno contributo a finanziare 5 Progetti di Ricerca su diagnosi precoce della malattia di Alzheimer, sui processi cellulari coinvolti e sulle terapie di miglioramento delle funzioni cognitive.

I Ricercatori che si sono aggiudicati il Bando AGYR 2023 sono Claudia Carrarini (IRCCS San Raffaele Roma), Lorenzo Gaetani (Università di Perugia), Arianna Menardi (Università di Padova), Fausto Roveta (Università di Torino) e Giacomo Siano (Scuola Normale Pisa). Dal 2016 oltre 3 milioni di Euro sono stati impiegati da Airalzh Onlus per finanziare 82 Assegni di Ricerca in collaborazione con Coop, 26 progetti di Ricerca relativi al Bando AGYR (Airalzh Grants for Young Researchers) e 2 progetti, frutto della collaborazione fra Airalzh e la Fondazione Armenise Harvard. Altri 300mila Euro sono a budget per il Bando AGYR 2024. Tutte le info sui bandi al sito www.airalzh.it.

