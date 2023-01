ROSSI (MISTO) * OLIMPIADI 2026: « NON SOLO UN FIGURACCIA, MA ANCHE UNA COLOSSALE PRESA PER IL C… »

14.12 - domenica 22 gennaio 2023

Mancate olimpiadi a Pinè.

Non solo un figuraccia ma anche una colossale PRESA PER IL C…

Guardate le date.

8 novembre 2022 il consiglio comunale alla presenza di assessore Failoni approva il progetto .

Il CIO era contrario ufficialmente da ottobre, la Provincia lo sapeva, ma era “confidenziale”.

Hanno preso in giro cittadini e amministrazione.

E’ dal 2019 che dico in privato e in aula (anche con ordini del giorno ) a Fugatti e Failoni che la cosa non poteva stare in piedi e avevo suggerito fin da subito di verificare se si poteva evitare la copertura dell’impianto (cosa già avvenuta in altre manifestazioni) oppure spostare a Milano le gare e fare investimenti sul territorio a Pine’.

Chi governa può’ anche sbagliare ma qui è più grave perché non hanno detto la verità al comune di Pine’ ed ai cittadini.

Ugo Rossi – Consiglio Provincia Trento (Gruppo Misto)