ROSSI (GRUPPO MISTO) * ACCORDO PAT-STATO: « RICORDATE I 468 MILIONI? ECCO LA CONFERMA CHE SONO SOLO VIRTUALI »

Ricordate i 468 milioni? Ecco la conferma che sono solo virtuali! Lo scrive la stessa Giunta Provinciale! Solo 15 giorni fa sono stato costretto a spiegare che il tanto auto decantato accordo finanziario con lo Stato è solo virtuale e non c’e nessuna certezza dell’arrivo in Trentino dei famosi 468 milioni di gettiti arretrati.

Non è stato molto difficile: bastava leggere il testo per capire che gli unici soldi sicuri sono solo 40 milioni a valere sul 2023. Ieri ne abbiamo avuto la prima conferma: la Giunta ha deliberato le direttive per il rinnovo del contratto dei lavoratori del settore pubblico (provincia enti locali sanità e scuola) e nel farlo mette nero su bianco che i 468 milioni non ci sono, non sono disponibili.

Infatti nella delibera si dice che il pagamento delle somme che deriveranno dalla trattativa sui contratti sarà possibile solo quando arriveranno i soldi dallo Stato!

Ecco il testo: ….”incarico all’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (Apran), di avviare il confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative nelle distinte aree negoziali dei Comparti di contrattazione provinciale al fine di addivenire ad intese tecniche di utilizzo delle risorse richiamate nel Protocollo di data 18 luglio 2023 per le finalità ivi indicate, dando atto che le stesse potranno temporalmente essere oggetto di ridefinizione in relazione alle tempistiche di attribuzione delle risorse da parte dello Stato”

Insomma ci avevano detto che hanno portato a casa 468 milioni ma i soldi non ci sono. Se poi pensiamo che nell’accordo con lo stato hanno scritto che dal 2024 arriveranno solo se ci sarà copertura nei bilanci nazionali e pensiamo a come sono ridotti i conti dello Stato non resta che accendere un cero o affidarsi alla buona sorte.

Ironia a parte è ancora una volta purtroppo evidente come con questo modo di agire si riduca la nostra specialità al livello di una regione ordinaria che non può’ decidere in autonomia quali siano le proprie priorità. Spiace dover ancora una volta puntualizzare tutto questo ma avverto il dovere di fornire documentati elementi per conoscere come stanno le cose.

Ugo Rossi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Misto)