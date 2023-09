“RIPARTIAMO“ * “FESTIVAL DELLE ASSOCIAZIONI E SOLIDARIETÀ“: « NEL CENTRO STORICO DI LEVICO TERME SI ALTERNERANNO SPETTACOLI, GIOCHI E LABORATORI (1/10 – 19.30) »

Quest’anno la manifestazione nasce con una forte connotazione solidale e si arricchisce di un’ampia azione di sensibilizzazione su queste tematiche. Per questo motivo la seconda edizione del festival “RipartiAmo” racchiude in se la storica Giornata della Solidarietà, un appuntamento molto importante per la comunità che da parecchi anni vede le associazioni levicensi impegnarsi per sostenere e finanziare progetti umanitari e sociali sia in Italia che in paesi in via di sviluppo.

L’obiettivo comune di questa 2° edizione è una raccolta di fondi da destinare a 2 progetti ubicati in paesi dell’Africa occidentale e meridionale.

I contributi saranno ricavati dalla vendita dei biglietti della lotteria e dalle offerte libere raccolte durante l’evento inaugurale.

Non mancherà dunque l’appuntamento con la lotteria solidale e i suoi ricchi premi in palio ufficializzati il 0i Ottobre durante la cerimonia di chiusura.