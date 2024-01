RAI 3 * “ MI MANDA RAITRE “ * 7 GENNAIO ORE 09.00 « DAL 2005 AL 2022 IN TRENTINO SONO SCOMPARSI O MORTI 40 ORSI (VEDI SEGUI IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

10.06 - sabato 6 gennaio 2024

Dal 2005 al 2022 in Trentino sono scomparsi o morti circa 40 orsi: un rapporto complicato quello fra l’uomo e l’orso, animale spesso associato a un’idea di tenerezza, libertà e natura incontaminata, rapporto degenerato ad aprile scorso con la morte di Andrea Papi, giovane ucciso da un’orsa mentre camminava in Val di Sole. Se ne parlerà a “Mi Manda RaiTre”, in onda domenica 7 gennaio alle 9 su Rai 3 e condotto da Federico Ruffo. La morte di Papi ha diviso ancora di più gli animi, fra chi tollera orsi e altri animali selvatici e chi non vorrebbe vederli girare liberamente per boschi e montagne. Dove la presenza degli orsi è più massiccia esiste la possibilità di una convivenza sicura con questi grandi carnivori?

Altro argomento: dal primo gennaio è terminato il mercato tutelato per il gas, mentre per l’energia elettrica il termine è stato spostato al primo luglio 2024: con gli esperti in studio i consigli per scegliere le tariffe migliori e non cadere nella trappola di offerte poco trasparenti. Tra gli ospiti, Claudio Cia, consigliere Provincia autonoma di Trento, Luigi Boitani, zoologo- Università di Roma “La Sapienza”, Sabrina Giannini, giornalista e conduttrice “Indovina chi viene a cena” e Massimiliano Dona, presidente Consumatori.it.