UNIAMICI – CUB TRENTO * SANITÀ TRENTINA: « RACCOLTA FIRME, IL DIRITTO ALL’ACCESSO ALLE CURE DEVE ESSERE GARANTITO A TUTTI I CITTADINI A PRESCINDERE DAL REDDITO «

La salute è un bene primario – una firma per chiedere

La Sanità pubblica è al collasso ed i trentini per curarsi devono andare fuori provincia e regione. Questo dato drammatico unitamente alle chiusure di reparti registrati in questi ultimi anni dimostra non solo il fallimento della gestione della sanità degli ultimi 10 anni, ma il fallimento della gestione aziendalistica della sanità. La salute è, e deve rimanere, un bene primario che non può dipendere dai bilanci, ma il diritto all’accesso alle migliori cure disponibili deve essere garantito a tutti i cittadini a prescindere dal loro reddito.

Per questo da tempo stiamo rivendicando:

• stessi tempi di attesa fra pubblico e privato;

• di poter scegliere l’ospedale dove eseguire esami e visite mediche specialistiche, potendo scegliere il medico;

• il potenziamento e la valorizzazione degli ospedali esistenti;

• l’adeguamento dello stipendio al carovita ed il riconoscimento delle professionalità dei sanitari;

• la stabilizzazione di tutti i precari e l’incremento dell’organico alle esigenze del servizio e non a quelle del bilancio;

• di rilanciare la medicina territoriale e il ruolo del medico di medicina generale;

• di mantenere la sanità pubblica trasferendo le risorse dalle armi al sistema sanitario pubblico che deve essere efficiente e gratuito.

Per fare questo è necessario liberare medici e ricercatori dai condizionamenti delle case farmaceutiche garantendo a medici, infermieri, Oss ed a tutti i lavoratori del settore una retribuzione adeguata ai parametri europei. Se oggi la sanità è al collasso, se curarsi è diventato un lusso questo non casuale ma è il risultato di scelte scellerate fatte dai vari governi in questi ultimi 20 anni i quali hanno venduto alle multinazionali del farmaco il nostro diritto alla salute.

Oggi ti chiediamo una firma per dare il tuo contributo alla lotta per una sanità che deve essere pubblica, efficiente, universale e gratuita.

UniAMIci – Cub Trento