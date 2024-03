RADIO 1 – “UN GIORNO DA PECORA“ * TEST MAGISTRATI: PSICHIATRA CREPET, « È DA ANNI ’60, SAREBBERO PIÙ UTILI SE FATTI LUNGO LA CARRIERA »

16.47 - mercoledì 27 marzo 2024

I test psicoattitudinali per i magistrati? “Sono i cosiddetti test Minnesota, roba degli anni ’60 o ’70, credo che oggi ci sia assolutamente di meglio. Dal punto di vista dell’interpretazione potrebbe essere anche una cosa giusta, ma non capisco il fine di questa scelta: io i test li farei, semmai, di più lungo la carriera delle toghe, magari a distanza di dieci anni dall’ingresso, lungo la carriera, per capire se ci sono rischi di burn out o altro. Come voto all’idea do un 6-, giusto perché siamo a Pasqua…” Il parere su uno dei temi del giorno è dello psichiatra Paolo Crepet, intervenuto alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.