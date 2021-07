PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MOBILITÀ SOSTENIBILE: SPINELLI, « COLLABORAZIONE CON TOYOTA MOTOR EUROPE E NTT DATA, FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA PER ESSERE ALL’AVANGUARDIA »

Provincia di Trento, Toyota Motor Europe e NTT DATA alleati per la mobilità sostenibile. Firmato il protocollo d’intesa. Spinelli: un accordo per essere all’avanguardia.

La Provincia autonoma, Toyota Motor Europe e NTT DATA Italia hanno firmato un protocollo d’intesa nel campo della mobilità sostenibile.

L’accordo delinea un quadro di collaborazione per introdurre soluzioni di mobilità innovative e sostenibili, focalizzate ad affrontare le problematiche emergenti rispetto al trasporto dei cittadini trentini e dei turisti in visita, utilizzando le competenze di Toyota e NTT DATA in collaborazione con i ricercatori del sistema Trentino. Sviluppare un turismo sostenibile nell’area, superando il problema del traffico e dell’inquinamento, introducendo una nuova mobilità sostenibile e creando un ecosistema integrato che favorisca la connessione tra persone e luoghi cercando anche di coinvolgere ricercatori e studenti dell’Università di Trento per sviluppare insieme progetti legati alla sostenibilità. Sono queste le direttrici di sviluppo connesse all’iniziativa.

I presupposti del protocollo sono stati posti durante la prima visita della delegazione di Toyota Motor Europe e NTT DATA Italia in Trentino alla fine dello scorso maggio, mentre la seconda visita si è svolta tra il 29 e 30 giugno .

Grazie ai contatti intercorsi da allora, in un solo mese, è stata definita una nuova opportunità di lavoro e, soprattutto, la preparazione e la firma di un importante accordo che sancisce l’obiettivo comune di strutturare una collaborazione articolata sulla mobilità del futuro. Valorizzando l’autonomia e l’attenzione del Trentino ai temi della sostenibilità per trovare nuove soluzioni e servizi sostenibili e green in grado di connettere luoghi, residenti e turisti attraverso progetti a basso impatto ambientale.

Il documento è stato firmato il 30 giugno dall’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia di Trento, Achille Spinelli, da Stefano Mantegazza, Senior Vice President NTT DATA Italia e Takashi Horiguchi, Technical Head of Connected Technologies, Toyota Motor Europe.

L’Assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli nell’aprire i lavori della giornata ha ricordato come il momento per una partnership strutturata su questi temi sia particolarmente propizio: il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030, in questa fase di uscita dall’emergenza Covid, sono finalmente diventati un obiettivo condiviso dalla comunità internazionale. L’Europa – ha aggiunto – ha messo a disposizione importanti risorse attraverso la Next Generation Eu per incoraggiare in Italia e negli altri Paesi dell’Unione l’accelerazione dei processi di transizione digitale ed ecologica.

“Come vi abbiamo mostrato, il Trentino è da tempo impegnato nella ricerca e nella costruzione di un equilibrio tra qualità ambientale e sociale e sviluppo economico e tecnologico – così l’assessore Spinelli -. Alcuni importanti risultati sono già stati raggiunti. Siamo però consapevoli che altre sfide ci attendono. Possiamo affrontarle solo lavorando insieme ad altri e soprattutto stringendo accordi e alleanze con i migliori, come siete voi, leader mondiali della mobilità sostenibile”.

“Questa firma rappresenta la continuazione di quanto seminato durante la nostra prima visita in Trentino – dice Mantegazza – e speriamo sia la premessa per una collaborazione che porti frutti importanti al territorio e alla nostra azienda”.

“L’accordo siglato – conferma Horiguchi – rappresenta per noi un ulteriore passo avanti nella direzione di un lavoro comune con la Provincia di Trento. L’auspicio è che ci possa essere un’importante evoluzione dei rapporti tra questi tre soggetti nel campo della mobilità sostenibile, della ricerca e dell’innovazione”.