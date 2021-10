PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * EUREGIO: « PARTITO DA LEVICO IL BASTONE DEI MUSEI, OGGI L’ARRIVO A CAVALESE »

Euregio, partito da Levico il Bastone dei Musei. Oggi l’arrivo a Cavalese: appuntamento alle 14.30 alla Magnifica Comunità di Fiemme.

Un viaggio dal Forte delle Benne a Levico alla Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese. Una sessantina di chilometri percorsi da Danilo Callegari, esploratore estremo, distribuiti su due giornate il 19 e il 20 ottobre. Un percorso che può essere seguito on line e che intende dare visibilità all’iniziativa promossa dall’Euregio, ovvero l’Anno dei Musei, per far conoscere alle popolazioni dei tre territori che compongono l’Euregio Tirolo, Alto Adige, Trentino – i tanti istituti culturali che aderiscono all’iniziativa.

Oggi il Bastone dei Musei arriverà a Cavalese alle 14.30. Qui al Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme, in collaborazione con il Segretariato generale dell’Euregio Tirolo-Alto

Adige-Trentino, ci sarà la cerimonia di consegna del “Bastone Gargooo – Bastone dei Musei”. Sono annunciati lo Scario Renzo Daprà, il sindaco di Cavalese, l’assessore provinciale alla cultura, il segretario generale dell’Euregio Marilena Defrancesco e il presidente dell’Apt della Val di Fiemme, Paolo Gilmozzi.

L’evento si inserisce nel calendario di appuntamenti culturali organizzati per l’Anno dei Musei Euregio 2021. “Gargooo – Bastone dei Musei” è un progetto promosso dal MuseoPassiria di San Leonardo in Passiria. Il Bastone speciale, fornito di microchip geolocalizzatore, dalla fine di maggio sta viaggiando per il territorio Euroregionale di Museo in Museo. Per seguire il bastone durante il percorso, basta cliccare sul link sottostante: [email protected]