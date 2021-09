PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CAMPER VACCINALE: « LUNEDÌ 20 SETTEMBRE PRIMA TAPPA A CAVEDINE, CHI VORRÀ POTRÀ CHIEDERE L’INIEZIONE DIRETTAMENTE SUL POSTO »

Camper vaccinale: al via il tour nelle valli. Prima tappa a Cavedine lunedì 20 settembre, oggi l’assessore provinciale alla salute ha illustrato i dati della copertura vaccinale nella popolazione.

Il camper vaccinale itinerante sta scaldando i motori. La prima tappa è infatti prevista per lunedì 20 settembre a Cavedine, al mercato in via Santi Martiri. Obiettivo del tour itinerante è raggiungere chi ancora non si è vaccinato e convincere gli indecisi grazie all’esperienza di medici e infermieri che cercheranno di chiarire dubbi e perplessità sul vaccino. Chi vorrà, potrà vaccinarsi direttamente sul posto. Dopo Cavedine, il camper vaccinale sarà a Luserna, Dimaro, Albiano, Avio, Pieve di Ledro e Condino.

Le tappe del camper sono state annunciate oggi dall’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia nella conferenza stampa “fuori porta” della Giunta provinciale, che si è tenuta nel municipio di Pergine Valsugana. L’operazione camper, come ha spiegato l’assessore illustrando gli ultimi dati della copertura vaccinale per fascia d’età, nasce proprio per dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale, con l’obiettivo di superare ampiamente la soglia del 70% dei trentini ad oggi vaccinati (78% se si esclude la fascia 0-12 ad oggi non vaccinabile).

Lo sforzo maggiore andrà concentrato soprattutto sulle fasce dei più giovani. Ad oggi, nella fascia 30-49 anni sono il 70% i trentini che hanno completato il ciclo vaccinale, mentre nella fascia 20-29 siamo al 73%. Tra i giovanissimi (12-19 anni) i vaccinati sono il 60%. La copertura vaccinale nelle fasce più fragili e anziane è invece ottima: siamo al 98% per gli over 80, al 91% nella fascia 70-79 anni, all’86% per quella 60-69 e al 79% per quella dai 50 ai 59 anni.

Le tappe del camper vaccinale delle prossime settimane sono in via di definizione, sulla base della disponibilità degli operatori sanitari e dei vari comuni che ospitano l’iniziativa. Il progetto del camper itinerante è organizzato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e gli Ordini e i Collegi delle professione sanitarie e il supporto degli amministratori locali sul territorio.

Le tappe del camper dal 20 al 25 settembre:

Cavedine (via Santi Martiri) – lunedì 20 settembre mattina

Luserna (piazza Marconi) – martedì 21 settembre mattina

Dimaro (piazza Madonna della Pace) – mercoledì 22 settembre mattina

Albiano (piazza Chiesa di San Biagio) – giovedì 23 settembre mattina

Avio (via Dante) – venerdì 24 settembre mattina

Pieve di Ledro (Fiera di san Michele) – sabato 25 settembre mattina

Condino (Fiera) – sabato 25 settembre pomeriggio