POSIZIONI APERTE * CONCORSO EDUCAZIONE MOTORIA 2023: « 1.740 I POSTI VACANTI, I REQUISITI PER ACCEDERVI E COME PREPARARSI AL MEGLIO » (VIDEO)

Concorso Educazione Motoria 2023. Cresce sempre di più l’attesa per il bando del Concorso Educazione Motoria 2023, che dovrebbe avvenire a giorni, per la copertura di numerosi posti vacanti all’interno delle scuole primarie distribuite su tutto il territorio italiano.

I candidati che desiderano fare domanda, in realtà, attendono una data da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito da oltre un anno, ovvero dall’emanazione della Legge di Bilancio 2022 con i relativi cambiamenti delle materie di insegnamento nelle scuole primarie.

In questo articolo ti spieghiamo in cosa consiste il Concorso Pubblico per Docenti di Educazione Motoria, i requisiti per accedervi e come puoi prepararti al meglio.

Concorso per Docenti di Educazione Motoria 2023. Come già anticipato, con la Legge di Bilancio 2022 è stata resa nota un’importante novità fra le materie di studio delle scuole primarie, che prevede l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria a partire dall’a.s. 2022/2023.

Tieni presente che si tratta di una procedura graduale che, difatti, per quest’anno ha interessato solo le classi quinte degli stessi istituti, mentre con il DM n. 80 del 30 marzo 2023 venivano pubblicate le regole di esecuzione del Concorso Educazione Motoria 2023, per il quale si attende il bando a breve.

L’ultimo provvedimento normativo al riguardo risale al 26 giugno 2023, con la pubblicazione del DPCM che consente al Ministero dell’Istruzione del Merito di avviare la procedura di assunzione di ben 1740 docenti di educazione motoria per l’a.s. 2023/2024.

Attenzione, però, perché la selezione avverrà su base regionale e i posti sono così ripartiti:

Requisiti per accedere al Concorso Pubblico. Se sei interessato a partecipare al Concorso Educazione Motoria 2023, devi sapere che sono richiesti sostanzialmente due requisiti per poter ricevere l’accoglimento della propria domanda di iscrizione.

Il primo riguarda il titolo di studio, dal momento che per diventare insegnante di Educazione Motoria secondo il nuovo ordinamento è richiesta una laurea magistrale in una delle seguenti classi:

Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie LM-47;

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive LM-67;

Scienze e tecniche dello sport LM-68;

Tuttavia, potresti aver conseguito un titolo di studio che appartiene ad ordinamenti precedenti che restano comunque validi ai fini della partecipazione al concorso, come le vecchie denominazioni delle classi di cui sopra, rispettivamente 53/S, 75/S e 76/S; sono validi anche titoli equipollenti conseguiti all’estero, presentando opportuna domanda di riconoscimento entro le tempistiche.

Ciò che non rientra fra i requisiti è il diploma conseguito presso gli Istituiti superiori di Educazione Fisica.

Infine, è presente un altro elemento di scrematura in ambito accademico, ovvero l’acquisizione di 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Cosa prevedono le Prove.

Stando alle informazioni rese pubbliche negli scorsi mesi, il Concorso Educazione Motoria 2023 prevede sostanzialmente due prove, una scritta e una orale, alle quali segue l’assegnazione di un punteggio, per un massimo di 100 punti ciascuna. Tuttavia, la prova dovrebbe essere solo scritta, stando almeno alla recente Riforma dei Concorsi Pubblici che ha eliminato le prove orali fino al 2026.

Per la parte scritta è previsto un quiz informatico costituito da 50 domande, alle quali bisogna rispondere entro 100 minuti. Fra i quesiti, 40 sono necessari per valutare le tue conoscenze in materia, 5 per accertare la conoscenza dell’inglese a livello minimo B2 e altre 5 riguardano le competenze digitali, in relazione agli strumenti tecnologici didattici utilizzati per favorire l’apprendimento.

Per passare alla prova orale è necessario ottenere almeno 70/100 punti in quella scritta.

Il colloquio ha una durata massima di 30 minuti e si basa su una traccia sorteggiata 24 ore prima la data della prova che riguarda sostanzialmente la progettazione di un’attività didattica con esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali.

Durante la prova orale vengono valutate ancora una volta le capacità di comprensione ed espressione della lingua inglese, per accertarsi che la preparazione risponda almeno al livello B2.

Al termine di entrambe le prove viene effettuata un’ulteriore valutazione del punteggio tenendo conto dei titoli personali, per poi entrare all’interno di graduatorie regionali, che restano valide per 1 anno.

Come prepararsi al Concorso Educazione Motoria 2023

A questo punto ti starai chiedendo come è possibile prepararsi al meglio per superare le prove del Concorso ed entrare nelle graduatorie con un punteggio alto.

Il nostro consiglio è quello di dedicarsi allo studio degli argomenti previsti in sede d’esame, per cominciare acquistando un manuale aggiornato e completo di simulazioni per valutare il livello delle proprie conoscenze in materia.

Alla preparazione autonoma effettuata attraverso manuali di studio, puoi decidere di affiancare un corso di preparazione online e accreditato dagli organi competenti. In questo modo avresti sempre a disposizione video lezioni complete con spiegazioni da parte di insegnanti qualificati, incontri a distanza per progettazioni didattiche e numerose simulazioni di esame per non trovarsi impreparati.

Ecco alcuni corsi di esempio:

Concorso educazione motoria scuola primaria di Eurosofia, con iscrizioni sempre aperte e programmi aggiornati costantemente, sulla base delle informazioni fornite dal MIM.

Corso di preparazione al concorso ordinario per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria di Formazione Orizzontescuola, con una nutrita parte dedicata alle nozioni teoriche da apprendere per superare le prove.

Concorso docenti di educazione motoria primaria di CFI Scuola, con la possibilità di creare gruppi di studio, partecipare a forum di consulenza e alla preparazione della prova orale. Per scegliere il corso di preparazione al Concorso Educazione Motoria 2023 ti consigliamo di verificare attentamente determinati requisiti, come il suo riconoscimento da parte del Miur, per assicurarti che la tua formazione sia completa e sempre aggiornata.

