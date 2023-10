PD DEL TRENTINO * AMMINISTRATIVE PAT: « STEFANO BONACCINI PRESENTE OGGI 11/10 A RIVA DEL GARDA (ORE 18.00) / ROVERETO (19.30) / LAVIS (20.45) »

11.16 - mercoledì 11 ottobre 2023

Oggi pomeriggio, mercoledì 11 ottobre, sarà con noi STEFANO BONACCINI, Presidente del Partito Democratico e della regione Emilia-Romagna, a sostegno della lista del Partito Democratico del Trentino e del candidato Presidente Francesco Valduga alle prossime elezioni provinciali.

L’appuntamento è triplice: alle ore 18 un passaggio veloce a Riva del Garda, al gazebo in viale Roma, porta San Michele; alle ore 19:30 a Rovereto, al gazebo in piazza Urban City; alle 20.45 l’appuntamento più importante a Lavis, presso la Sala Meeting della cantina La-Vis.

A disposizione un ampio parcheggio, ingresso da via Zippel (per chi viene da Sud percorrere via Brennero e dopo aver superato il ponte sull’Avisio imboccare la rotonda e prendere la quarta uscita, via Zippel, fino al cancello d’entrata del parcheggio. Per chi viene da Nord imboccare la rotonda e prendere la seconda uscita, via Zippel, fino al cancello d’entrata del parcheggio: https://maps.app.goo.gl/tMKmiTqvEEUGkJmr8 – vedi anche allegato).