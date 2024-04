PATT * EUROPEE: MARCHIORI, « LA SVP CORRERÀ CON FORZA ITALIA – PATT – BARD – SLOVENSKA SKUPNOST »

22.10 - martedì 16 aprile 2024

Da tempo la SVP aveva espresso la volontà di presentarsi insieme a Forza Italia alle prossime elezioni europee. Oggi l’accordo tra i due partiti è stato annunciato ufficialmente in occasione di una conferenza stampa tenutasi presso la sede della SVP, dove sono intervenuti Philipp Achammer, Obmann del partito, e Herbert Dorfmann, candidato capolista della SVP per il voto europeo di giugno. Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ha preso la parola in collegamento da Roma. In via Brennero erano presenti anche i rappresentanti dei partiti e movimenti territoriali che supportano la candidatura di Dorfmann: Simone Marchiori, segretario politico del Partito Autonomista Trentino Tirolese (PATT), Andrea Bona, presidente del Movimento BARD – Belluno Autonoma Regione Dolomiti, e Damjan Terpin, presidente della Slovenska Skupnost.

L’accordo elettorale tra la SVP e Forza Italia è importante per almeno due motivi. Innanzitutto, il collegamento di lista aumenta notevolmente le possibilità della SVP di far eleggere il proprio candidato. “Ma, soprattutto, in questo modo la SVP si schiera di nuovo con le altre forze del Partito Popolare Europeo (PPE), che include anche la tedesca CDU/CSU o l’austriaca ÖVP. È nel PPE che gli interessi della nostra terra sono tutelati al meglio”, dichiarano Achammer e Dorfmann.

Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, annuncia così l’apparentamento elettorale tra il suo partito e la SVP: “Libertà, solidarietà, sussidiarietà, europeismo: sono questi i valori che i nostri partiti condividono, ed è su queste basi che abbiamo siglato un accordo dall’alto valore politico. Negli anni al Parlamento europeo ho avuto un’eccellente collaborazione con Herbert Dorfmann, col quale abbiamo condiviso cinque anni di lavoro insieme e battaglie sulle grandi questioni, dalla difesa dell’agricoltura al contrasto ai cambiamenti climatici, sempre con al centro la persona”.

Secondo Dorfmann: “Questa alleanza si è dimostrata vincente negli ultimi cinque anni. Abbiamo collaborato proficuamente all’interno della famiglia politica del PPE ed è quello che vogliamo continuare a fare”. “Abbiamo un’idea molto chiara dell’Europa che vogliamo. Il nostro territorio ha tratto enormi benefici dell’integrazione europea. Anche per quanto riguarda la nostra Autonomia. Questo processo non solo ha contribuito in modo significativo a migliorare la tutela delle minoranze linguistiche, ma ha anche reso superflui i confini nazionali, promuovendo una maggiore sussidiarietà e la cooperazione transfrontaliera. La nostra Regione ha tutto l’interesse a continuare a influenzare il processo d’integrazione”, afferma Philipp Achammer.

Simone Marchiori, segretario PATT, ha concluso la conferenza stampa riassumendo l’importanza del voto alla Stella Alpina in due importanti punti: “Dorfmann ha scelto come slogan ‘Determinato per l’Europa: per difendere davvero gli interessi della nostra terra’. Ed è proprio di determinazione che ha bisogno il nostro territorio. Vicino all’Europa, facendo sentire la propria voce. Herbert in questi anni ha svolto con dedizione e impegno il ruolo di rappresentante delle minoranza linguistiche, degli agricoltori e dei territori di montagna.

E l’accordo con Forza Italia serve a mettere in campo una proposta coerente e credibile raggruppando tutti coloro che si riconoscono nel PPE e nei suoi valori”.

Dopo il Congresso del partito del 4 maggio, la campagna elettorale entrerà nel vivo e i candidati si presenteranno su tutto il territorio. Con Dorfmann, la SVP punta su un capolista esperto e influente, che ha già dimostrato di saper difendere con successo gli interessi della nostra terra a Bruxelles e Strasburgo.

Simone Marchiori

Segretario PATT