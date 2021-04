RAI 1 – “ LINEA VERDE TOUR “ * PUNTATA DEL 10 APRILE 2021, « UMBRIA, ALLA SCOPERTA DELLA VIA ROMEA GERMANICA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Linea Verde Tour. St 2021 – Umbria: alla scoperta della via Romea Germanica. Tradizioni, arte, natura e tanta bellezza. Saranno queste le chiavi che Federico Quaranta e Peppone utilizzeranno nella puntata di Linea Verde Tour per andare alla scoperta in Umbria della Via Romea Germanica. Il racconto, che toccherà luoghi spettacolari e inaspettati, si snoderà da Castiglione del Lago fino ad Orvieto, accompagnando il telespettatore in un viaggio costellato da paesaggi inediti, tradizioni antichissime come la produzione di terracotte a Ficulle ed esercizi per tutelare la memoria come accade nel borgo di Paciano. Ci sarà naturalmente spazio per le locali golosità culinarie, quali le lumachelle all’Orvietana e l’eccezionale tradizione vinicola della zona. Fra musica, scorci mozzafiato e sorprendenti suggestioni, il viaggio di Federico Quaranta e Peppone si concluderà con una passeggiata letteralmente in mezzo alla storia, grazie allo spettacolare trekking urbano, di recente inaugurazione, sull’anello della Rupe di Orvieto.

