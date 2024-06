FEDERCICLISMO * SPORT: «CATEGORIA ESORDIENTI, NICOLÒ TRAINOTTI E GIACOMO CARLIN I NUOVI CAMPIONI TRENTINI»

07.33 - lunedì 10 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il 2011 Nicolò Trainotti e il 2010 Giacomo Carlin nuovi campioni trentini della categoria Esordienti. Nicolò Trainotti e Giacomo Carlin sono i nuovi campioni trentini della categoria Esordienti primo e secondo anno. Gli ambiti titoli sono stati assegnati ieri a Romagnano, in occasione del Trofeo Banca per il Trentino Alto Adige – Trofeo Rothoblaas, corsa su strada organizzata dal Club Ciclistico Forti e Veloci.

Sono stati proprio due atleti della squadra di casa a indossare la maglia porpora, consegnata nelle loro mani dal consigliere del Comitato di Trento della Federciclismo Walter Zanardi, che ha assistito all’intera manifestazione. Gli Esordienti del primo anno si sono confrontati su un percorso di 36 chilometri, distribuiti lungo sei tornate del classico circuito dei Pomari, mentre per i “secondo anno” le tornate da percorrere erano otto (48 chilometri complessivi).

Nonostante il tracciato di gara non presentasse particolari difficoltà altimetriche, se non una lieve ascesa inserita nella parte finale del circuito, le due corse sono state particolarmente vivaci, complice la verve messa in sella dai giovani atleti. A decretare il vincitore, però, è stata una doppia volata. Quella della gara Esordienti 1° anno ha premiato lo spunto del classe 2011 di Santa Margherita di Ala Nicolò Trainotti, che ha centrato la sesta vittoria stagionale e si è garantito il titolo di campione trentino, precedendo sulla linea d’arrivo il veneto Nicolò Faccin (Industrial Forniture Moro) e Samuel Dal Molin del Veloce Club Borgo, terzo e secondo degli atleti provinciali.

La gara riservata agli Esordienti 2° anno, invece, ha premiato il veneziano Gioele Libertani (Industrial Forniture Moro), che nel finale è riuscito ad anticipare i diretti concorrenti alla vittoria, uscendo per primo dall’ultima curva e riuscendo poi a resistere al tentativo di rimonta dei rivali. Sul secondo gradino del podio è salito l’atleta di Pergine Valsugana Giacomo Carlin, che ha regalato una nuova soddisfazione alla Forti e Veloci e ha indossato la maglia porpora di campione provinciale. Terzo posto per Riccardo Meneghello (Industrial Forniture Moro), seguito in classifica da Leonardo Dossi (Vc Borgo) e da Giuliano Cavada (Us Montecorona)

Ordine d’arrivo Esordienti 1° anno

1. Nicolò Trainotti (Cc Forti e Veloci) 36 km in 58’08” (media 37,156 km/h)

2. Niccolò Faccin (Industrial Forniture Moro) st

3. Samuel Dal Molin (Vc Borgo) st

4. Victor Voltolini (Vc Borgo) st

5. Diego Filippi (Gs Luc Bovolone) st

6. Mattia Pelizzari (Grafiche Zorzi Storo) st

7. Pietro Valenti (Ciclistica Dro) st

8. Federico Scamperle (Cycling Team Petrucci) st

9. Nicolas Dumbrava (Sprint Vidor) st

10. Emmanuele Gaspari (Gs Alto Adige) st

Ordine d’arrivo Esordienti 2° anno

1. Gioele Libertani (Industrial Forniture Moro) 48 km in 1h10’47” (media 40,688 km/h)

2. Giacomo Carlin (Cc Forti e Veloci) st

3. Riccardo Meneghello (Industrial Forniture Moro) st

4. Leonardo Dossi (Vc Borgo) st

5. Giuliano Cavada (Us Montecorona) st

6. Giacomo Cecchin (Uc Godigese) st

7. Erik Magagnotti (Cc Forti e Veloci) st

8. Elia Pivetti (Sc Cavriago) st

9. Nicolò Cescon (Pedale Maranese) st

10. Rafael Camara Fernandes (Sprint Vidor) st