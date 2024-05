PAT * OPERE: « COMANO TERME, IN CORSO LA GARA PER L’ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI LUNDO »

07.07 - sabato 4 maggio 2024

Comano Terme, in corso la gara per l’allargamento della strada di Lundo. Scadenza venerdì 10 maggio per le offerte. Un intervento atteso per ampliare la via di accesso all’abitato permettendo il passaggio nei due sensi di marcia.

Scadono venerdì 10 maggio i termini per la presentazione delle offerte per i lavori di allargamento della provinciale 213 del Lomaso, nel percorso che da Poia sale verso l’abitato di Lundo, nel comune di Comano Terme. L’opera provinciale, in sigla S-663, ha l’obiettivo di risolvere una delle principali criticità del sistema viario delle Giudicarie. Il tratto di circa 700 metri di strada, attualmente troppo stretto per sostenere il traffico nei due sensi, sarà ampliato per permettere il transito in entrambe le direzioni e al contempo garantire maggiore sicurezza agli utenti. Si tratta quindi di un’opera attesa dalla comunità, come precisa il presidente della Provincia, che sottolinea come sia stato dato impulso a questo intervento necessario per favorire l’accessibilità alla frazione e ovviare ai disagi sostenuti dagli abitanti riguardo all’unica via di accesso a Lundo.

Come detto, nell’ambito della procedura negoziata avviata dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti la scadenza per le offerte delle imprese invitate è venerdì 10 maggio. A seguire, la prima seduta di gara è prevista il 13 maggio.

Opera S-663 – Intervento di allargamento e messa in sicurezza in località Poia

Attualmente la sp 213 del Lomaso, nella parte che da Poia a Lundo, ha una larghezza media inferiore ai 3,50 metri. L’intervento si articola sul tratto lungo il quale il collettore provinciale si affianca alla provinciale, a partire dal tornante e poi lungo la retta di entrata a Lundo, fra le chilometriche 0,710 e 1,400 della sp 213 – diramazione Lundo. La sistemazione del tratto stradale prevede l’allargamento fino a 6,00 metri.

L’allargamento stradale alla larghezza standard di sei metri viene effettuato sul lato di monte, profilando le rampe sovrastanti e realizzando alcuni tratti di muratura in cemento armato rivestito con pietrame locale posato a corsi regolari che non superano l’altezza di tre metri, raggiungendola in corrispondenza del primo muro, sulla retta più prossima all’abitato.

Importo a base di gara: 1.348.103,65 euro (Iva esclusa)

Importo complessivo di finanziamento (comprensivo di somme a disposizione per imprevisti e altri oneri): 2.000.000 euro

(sv)