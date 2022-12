CODACONS * CRIMINI CONTRO UMANITÀ: « LIMITAZIONI LIBERTÀ DONNE, ABBIAMO DENUNCIATO IRAN E AFGHANISTAN AL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DELL’AIA »

09.13 - martedì 27 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Codacons annuncia una istanza al Tribunale Internazionale dell’Aia affinché proceda penalmente contro l’Iran e l’Afghanistan per crimini contro l’umanità. Quanto sta accadendo nei due paesi, con l’Iran che soffoca nel sangue le proteste dei giovani e limita pesantemente i diritti delle donne, e l’Afghanistan che ha vietato alle studentesse la possibilità di frequentare le università, è equiparabile ad un reato contro l’umanità al pari dei crimini commessi in guerra, e legittima pertanto l’intervento della corte penale internazionale – spiega il Codacons – In tal senso presenteremo domani un esposto sollecitando il tribunale dell’Aia ad intervenire sulla grave situazione dei due paesi che viola non solo i più basilari diritti umani, ma anche tutti i trattati internazionali.

“Chiediamo a tutte le università online italiane di aprire corsi gratuiti per le donne afghane, dando loro la possibilità di seguire sul web lezioni in inglese o nelle due lingue ufficiali dell’Afghanistan, consentendo così l’accesso alla cultura e all’istruzione anche a chi subisce intollerabili limitazioni dei propri diritti” – conclude il presidente Carlo Rienzi.