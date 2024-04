PAT * GIRO D’ITALIA 2024: « LA STRADA MALENE-BROCON VERRÀ RIMESSA A NUOVO, SARÀ RIFATTA LA PAVIMENTAZIONE DELLA SALITA »

17.14 - venerdì 5 aprile 2024

La strada comunale Malene-Brocon verrà rimessa a nuovo. In vista dell’arrivo del Giro d’Italia sarà rifatta la pavimentazione della salita. Una strada a prova di Giro d’Italia. Mercoledì 22 maggio si svolgerà la 17esima tappa della Corsa Rosa, con partenza da Selva Val Gardena e arrivo a Passo Brocon dopo 159 chilometri quasi tutti sul territorio trentino. Per quella data le strade interessate dal passaggio dei corridori dovranno essere in perfette condizioni. Sarà così rifatto il fondo alla salita che separa Pieve Tesino dal traguardo e sistemata la zona d’arrivo per ospitare il palco e tutte le altre strutture temporanee previste dagli organizzatori. “L’arrivo del Giro d’Italia sarà una nuova occasione per promuovere il nostro territorio in tutto il mondo – spiega il presidente Maurizio Fugatti -. Il 22 maggio sarà una grande giornata di festa per quella data il Passo Brocon sarà pronto per ospitare i ciclisti e i moltissimi tifosi in arrivo”.

“Il nuovo manto stradale – prosegue Fugatti – andrà a beneficio della sicurezza di tutti: dai professionisti della bicicletta alle vetture dei lavoratori, fino ai tanti cicloamatori e motociclisti che soprattutto nei mesi estivi percorrono la strada per arrivare a Passo Brocon”.

Con la delibera approvata oggi, la Giunta provinciale ha approvato la spesa per il rifacimento di buona parte dei 12 chilometri della strada comunale Malene che collega Pieve Tesino da Passo Brocon, ovvero i tratti in cui il manto bituminoso presenta i maggiori fenomeni di degrado e usura, e per l’adeguamento della zona che ospiterà lo striscione d’arrivo. Il sopralluogo dei tecnici ha evidenziato come il fondo della via in questione sia in condizioni precarie e necessiti di lavori urgenti di asfaltatura per consentire il transito della carovana del Giro. Inoltre, nel tratto finale, nei pressi dell’innesto con la Strada Provinciale 79 sarà posto l’arrivo della tappa. Anche in questo caso sono necessari dei lavori di sistemazione dell’area al fine di consentire l’installazione degli impianti e delle strutture funzionali alla gestione dell’evento. Per l’esecuzione dei lavori sono stati stanziati complessivamente 793 mila euro (792.998,17).