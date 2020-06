PAT * CONCORSO ORDINARIO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO: « ISCRIZIONI APERTE FINO AL 20 LUGLIO 2020, INFORMAZIONI SUL PORTALE VIVOSCUOLA  »

Concorso ordinario docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado: iscrizioni aperte fino al 20 luglio 2020. Tutte le informazioni sul portale della scuola trentina Vivoscuola.

Si è aperta ufficialmente la finestra temporale per l’iscrizione al concorso ordinario per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

I candidati potranno presentare domanda entro le ore 12 di lunedì 20 luglio 2020. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e presentata con modalità online, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell’area dedicata: “lavorare nella scuola – sezione concorsi” o al link: https://www.vivoscuola.it/concorso-ordinario-docenti2020.

L’accesso alla domanda online deve avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale. Seguendo il medesimo iter o tramite il l

è possibile invece iscriversi, entro le ore 12 di lunedì 13 luglio 2020, alla procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado.

Prende ufficialmente il via la procedura concorsuale per 185 posti a tempo indeterminato rivolta al personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno, nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia autonoma di Trento. Il concorso recluterà 55 posti distribuiti su 9 distinte classi di insegnamento destinati ai docenti della secondaria di primo grado, mentre per la scuola secondaria di secondo grado i posti disponibili sono 130 su 41 classi di concorso.

Inoltre, per i docenti in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando, ha già preso il via la procedura concorsuale straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado. I concorsi si svolgono in analogia e con le procedure concorsuali bandite a livello nazionale dal Ministero dell’Istruzione nelle altre province italiane.