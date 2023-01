PALAZZO CHIGI * LIBIA – MISSIONE GOVERNO ITALIANO: « IL VIDEO DELL’ARRIVO PREMIER MELONI, CON I MINISTRI TAJANI E PIANTEDOSI »

11.05 - sabato 28 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

MISSIONE DEL GOVERNO ITALIANO IN LIBIA

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è appena atterrato a Tripoli accompagnato dai ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e dell’Interno, Matteo Piantedosi, per una missione del Governo italiano nel Paese Nordafricano. In occasione della visita, Meloni avrà una serie di incontri istituzionali con le autorità, in particolare con il Presidente del Consiglio Presidenziale dello Stato di Libia, Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi, e con il Primo Ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdel Hamid al-Dabaiba.