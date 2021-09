PACCHER E SUTTO (LEGA TRENTINO) * CALAMITÀ VALSUGANA: « INIZIATI I LAVORI D’URGENZA SULLA STRADA PALUE-COGNO, NEL COMUNE DI TORCEGNO »

“Torcegno – sono iniziati con una settimana di anticipo i lavori di somma urgenza sulla strada Palue-Cogno, nel comune di Torcegno, che era stata gravemente danneggiata in seguito agli eventi meteorologici del 22 luglio scorso.

L’amministrazione comunale si è subito mobilitata per avviare l’iter per richiedere la somma urgenza alla PAT ed il 13 settembre i lavori erano già stati appaltati alla ditta che oggi ha avviato il cantiere, con una settimana di anticipo rispetto alle tempistiche previste.

La consegna dei lavori, che è stata fatta oggi, ha visto la presenza, oltre che del sindaco del comune di Torcegno, Daniela Campestrin, che si è detta molto soddisfatta del lavoro svolto, anche dell’on. Mauro Sutto, che ha ribadito l’efficienza della nostra provincia e dei comuni. In particolare, per quanto riguarda la strada Palue-Cogno, ha sottolineato, come l’amministrazione abbia operato in maniera lungimirante, richiedendo il finanziamento della PAT legato alla somma urgenza e mantenendo la disponibilità monetaria per realizzare nuovi progetti a favore dell’intera comunità.

Presente anche il consigliere provinciale e referente per la Valsugana, Roberto Paccher, il quale ha sottolineato, come l’amministrazione comunale abbia operato in modo tempestivo ed efficace per limitare i disagi alla popolazione, dovuti ad un evento imprevedibile, che sicuramente non può essere imputabile al loro operato, sottolineando che il comune di Torcegno, si è mosso velocemente risultando uno dei più celeri nell’iniziare i lavori dopo la calamità che ha colpito la Valsugana, ribadendo che le polemiche che si sono susseguite in questi mesi da parte dei cittadini, sono risultate pretestuose e finalizzate ad attaccare l’amministrazione comunale più che a favorirne l’operato.”